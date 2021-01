„Na území Opavy vyjíždí posádka rendez-vous spolu se třemi týmy rychlé zdravotnické pomoci. Právě lékařský tým přitom zasahuje u těch nejzávažnějších případů, a to ročně u více než patnácti set událostí. Pravidelná obnova tohoto záchranného prostředku je proto zcela nezbytná. Musí být plně připraven k okamžitému poskytování přednemocniční neodkladné péče, a to 24 hodin denně, 365 dní v roce,“ uvedl mluvčí krajských záchranářů Lukáš Humpl.

K pořízení vozu přispěla i opavská radnice, a sice částkou 800 tisíc korun. Zbytek byl uhrazen z rozpočtu ZZS MSK, celková cena auta byla 1 713 000 korun. „Velmi si vážíme práce naší záchranné služby. Zvláště v dnešní době se potvrzuje, jak důležitá služba to pro město i občany je. Je naší prioritou, aby záchranáři měli co nejlepší vybavení. Nikdy totiž nevíme, kdo z nás či našich blízkých bude pomoc potřebovat. Novému vozidlu přeji, aby dobře sloužilo, dostalo se k potřebným pacientům včas a mělo na svém kontě co nejvíce úspěšných zásahů,“ sdělil opavský primátor Tomáš Navrátil.