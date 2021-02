Zahrádkáři nadávají, radnice argumentuje tím, že nájmy se nezvedaly deset let, během kterých se naopak zdražovalo vše ostatní.

Barbora Fišerová je nejen předsedkyní opavských zahrádkářů, ale sama rovněž vášnivou zahrádkářkou. Ani jí se proto nelíbí, že teď bude muset ze své peněženky vytáhnout daleko více peněz než v minulých letech.

„Samozřejmě se mě to také dotýká. Předtím jsem platila ročně nějakých dva tisíce korun. Teď to konkrétně mně skočí o tři, tři a půl tisíce na pět tisíc za rok. Kdyby to zvyšovali postupně, neřeknu ani půl slova. Ale takové navýšení o tolik procent, to je nůž do zad,“ míní Barbora Fišerová.

"Rozhodli si to sami na radě"

Spokojená není ani s tím, jak radnice zdražování prosadila. „Rozhodli si to sami na radě. Mohli alespoň dopředu vyzvat k nějaké diskuzi, určitě bychom se dohodli na kompromisu. Ale my jsme se to dozvěděli, až když nám v prosinci přišel do schránky doporučený dopis,“ pokračuje.

Ona sama má pod sebou patnáct zahrádkářských osad, to představuje asi 430 členů. Bude tedy muset vytvořit 430 dodatků ke smlouvám. „Myslím, že se to ani nestihne do doby splatnosti nájmů. Je to tedy i byrokratický problém, celé je to narychlo. Zahrádkáři za mnou chodí do práce, jsou nespokojeni, nadávají. Každá zahrádka má pochopitelně jiné metry a ono to dost skočí. A až mi budou chodit podepisovat dodatky a platit nájmy, zase si znovu vyslechnu své,“ říká Barbora Fišerová.

Radnice: ceny nejsou stejné jako před deseti lety

Podle ní se dosud platilo za užitnou plochu pozemku 5,50 korun za metr čtvereční a za pozemek zastavěný zahradní chatkou pak 10,50 korun. Radní nyní tyto částky sjednotili na společnou sazbu 15 korun za metr čtvereční za rok.

„Nájemné se nezvedalo dlouhé roky, konkrétně deset let, naposledy to bylo v lednu 2011. A během této doby se samozřejmě navyšovaly ceny ve všech oblastech veřejného života,“ reaguje mluvčí opavského magistrátu Lada Dobrovolná.

Barbora Fišerová zatím nemá zprávy, že by někdo chtěl kvůli zvednutým cenám svou zahrádku opustit.

„Myslím, že se s tím lidé prostě smíří. Ale s postupem radnice nesouhlasíme. Já teď jen doufám, že projde Senátem a následně podepíše prezident zahrádkářský zákon. V něm by měli být zahrádkáři proti takovým věcem, co se jednání obcí se zahrádkáři nebo třeba i prodeje osad týká, trošku více chráněni,“ dodává předsedkyně opavských zahrádkářů.