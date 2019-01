Až tři sta zahrádek mělo být vybudováno v Opavě v lokalitě na svaté Anně. Nové vedení města nyní plán odkládá, protože podle něj minulá garnitura realizaci dostatečně nepřipravila.

Nová kolonie má vzniknout v lokalitě na svaté Anně. | Foto: Deník / Veronika Bernardová

Zájemci o novou zahrádku, kteří už se viděli pracovat i odpočívat v nové kolonii, jež měla vzniknout v lokalitě na svaté Anně, si musejí ještě nějaký čas nechat na zahrádkaření zajít chuť. Plán, na němž pracovalo minulé vedení opavské radnice, totiž není podle toho současného vůbec hotov.

„Bohužel jsme zjistili, že bývalé vedení města informaci zveřejnilo, jinak ale není vůbec nic připraveno. Neexistuje ani studie, natož pak projekt. Bylo velmi předčasné zahrádky lidem slibovat s tím, že na podzim letošního roku by se mohly začít budovat,“ říká opavský primátor Tomáš Navrátil (ANO 2011).

Občané se nyní města ptají, kdy nová kolonie vznikne. V minulém roce totiž mohli na webu vyplňovat dotazníky, prostřednictvím nichž se zjišťoval zájem lidí o zahrádky. Radnice projekt ze stolu shodit nechce, zároveň ale není vůbec jisté, kdy k jeho realizaci přistoupí.

„Víme, že zájem o zahrádky je velký. Vybudovat je chceme, jen je třeba dávat reálné informace. Nyní jsme na začátku. Aby mohl být například proveden výzkumný vrt k nalezení zdroje vody, musí vzniknout studie území. Ta ukáže i další souvislosti, bez kterých nemůžeme stavbu plánovat,“ dodává.

Vrt měl být uskutečněn už loni, avšak dosud k tomu nedošlo.

Podle bývalého primátora a současného opozičního zastupitele Radima Křupaly (ČSSD) jde ze strany radnice o alibismus.

„Vše jsme tehdy projednávali s hlavním architektem města a bylo to domyšleno s tím, že v létě nebo nejpozději na podzim se provede vrt, aby se mohlo s realizací co nejdříve začít. Dle mých posledních informací se vše posunulo, protože nebyly kapacity. Avšak nevím, proč ani na podzim k vrtu nedošlo, pravou příčinu už neznám, byly volby, změna čelních představitelů Opavy. Jedním z argumentů mohou být finance, že vrt měl stát více peněz. Od nynějšího vedení jde o alibismus, že to nejsou schopni vyřešit. Ale mělo by se s tím začít co nejdříve, ať zahrádky jsou,“ argumentuje Radim Křupala.

Rozhořčení zahrádkářů potvrzuje jejich opavský předseda Lubomír Fišer.

„Bude jich hodně zklamaných. Situace je stále stejná, mrzí mě to, v Žižkově ulici nyní bojujeme o udržení zahrádky jednoho člena, museli jsme podepsat smlouvu o výpůjčce, jestli ji zachráníme, je ve hvězdách. Nové vedení se snaží věc řešit, spolupráci zatím hodnotím dobře avšak jak to bude dále, ukáže až čas,“ konstatuje.

Dotazníky, které lidé městu už poslali, bude radnice dále evidovat.

„Nyní ale nebudeme zájemce zpětně oslovovat, protože jim nemůžeme sdělit nic konkrétního. Až bude projekt ve fázi, kdy bude možné pozemky skutečně rezervovat, budou odborem majetku kontaktováni,“ doplňuje náměstek primátora Igor Hendrych (ANO 2011).