V něm figuruje vyhlášení dotačních programů pro příští rok v oblasti sportu, kultury, sociálních služeb či životního prostředí, účetní závěrka a závěrečný účet města za rok 2021 a na řadu by měla opět přijít i situace v SFC Opava.

Už letos v březnu poslali zastupitelé do fotbalu finanční injekci v podobě bezúročné půjčky dvou milionů na dva roky, v dubnu město půjčilo SFC Opava dalších osm milionů a vždy to s sebou na zasedání přineslo vášnivou diskuzi.

Nově přibyl v programu bod, který navrhl opoziční zastupitel Libor Witassek. Nese název Opatření proti zmírnění dopadů vysoké inflace pro občany města Opavy a ukrývá se pod ním zlevnění jízdného v autobusech a trolejbusech Městské hromadné dopravy. Občané do pětašedesáti let mají platit jízdné sto korun za měsíc, například formou časové roční jízdenky v hodnotě 1200 korun včetně DPH. Cestující od pětašedesáti let mají mít jízdné zcela zdarma. Tato opatření mají být dočasná a mají zatím platit jeden rok s možností dalšího prodloužení.

Tradičně nechybí v programu ani bod, v rámci něhož mohou vystoupit se svými dotazy, připomínkami a podněty občané města, a to v době od 13 do 13.30 hodin.Zastupitelstvo začne v 9 hodin v Kulturním domě Na Rybníčku v Opavě.