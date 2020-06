Původně měl být osobám samostatně výdělečně činným (OSVČ), které „fungují“ v městských prostorách, zcela prominut jejich nájem za půlku března a celý duben. „V době, kdy o této možnosti zastupitelstvo jednalo, ale vstoupil se svým návrhem do hry stát.

Město čekalo, jaké budou další kroky a po zveřejnění a definitivním ujasnění podpory ze strany státu se přiklonilo k současné verzi pomoci,“ vysvětluje mluvčí radnice Lada Dobrovolná. Klíč je tedy následující – stát zaplatí za duben, květen a červen vždy polovinu nájmu. Dalších 30 procent přidá město a zbylých 20 doplatí podnikatel.

Jenže tato verze se nezamlouvala opozičním zastupitelům, kteří chtěli podpořit návrh Marka Veselého (ODS), kdy by živnostníci nemuseli platit vůbec žádný nájem za celý březen a celý duben. Navíc naráželi i na skutečnost, že byť již tato výzva „visí“ na webu Ministerstva průmyslu a obchodu (MPO), ještě není jasné, jak se vlastně bude při odpuštění nájmu postupovat. Někteří zmiňovali i možnou náročnou administrativu pro podnikatele.

„Jestli budeme čekat, až se stát rozhoupe a někdy možná bude vyplácet, je to všechno špatně. Minule jsme si řekli, že to můžeme udělat, tak to udělejme,“ vyzval přítomné Marek Veselý.

Vyměňte právníky!

Koaliční Pavel Juříček (ANO 2011), který zároveň působí i jako poslanec, tvrdil, že úplné odpuštění nájmu není možné. „Inicioval jsem schůzku ministryně Dostálové s jejími právníky a právníky Ministerstva vnitra. Ze zákona o obcích nesmíme 100 procent odpustit. Porušili bychom zákon a potencionálně bychom spáchali trestný čin. Myslím, že v tomto směru je to maximum, co se dalo dělat. Nic víc už nebylo možné, 50 zaplatí vláda, 30 město a 20 nájemci,“ argumentoval.

Jeho pohled na věc ale opozice nesdílela. „Pan Juříček by měl paní ministryni doporučit nového právníka. Už není čas. OSVČ jsou nervózní, bude extrémně těžké si je udržet. Pomozme jim teď a odpusťme jim nájem po dobu dvou měsíců,“ konstatoval například Libor Witassek (Změna pro Opavu).

Do mikrofonu hovořil i primátor Tomáš Navrátil (ANO 2011). „Naši podnikatelé nám nejsou lhostejní. Ale nájemci si mohli sáhnout už i na náš Covid 1 a Covid 2. Nyní je pro ně výhodnější sáhnout si na peníze od státu. Podle původního návrhu by dostali 100 procent za měsíc a půl, nyní dostanou 80 procent nájmu za tři měsíce, což je celkově i vyšší částka,“ reagoval čelní představitel Opavy s tím, že dotazník z dílny ministerstva údajně není složité vyplnit a bude se řešit technická stránka věci.

Ještě dodejme, že úhrada nájmů, které měli živnostníci městu zaplatit v době od 1. března do 30. června se posunula a OSVČ tak mají čas do konce roku. V červenci už ale musejí peníze poslat opět ve standardním termínu.

Návrh Marka Veselého na dvouměsíční kompletní odpuštění nájmu neprošel, naopak koaliční návrh na spolupráci státu, magistrátu a samotného podnikatele ano. Zájemci by měli sledovat web města, kde bude posléze doplněna metodika. Požádat stát o podporu bude možné od 26. června, bližší informace se lze dočíst i na internetových stránkách MPO. (ber)