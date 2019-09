Cyklisté mířící ze slezské metropole směr Hradec nad Moravicí mohou v současné době využívat už jednu fungující trasu, která pod číselným označením 551 vede z Kylešovic kolem řeky Moravice až do zmíněného Hradce. Jenže na ní bývá někdy tak rušno, že je občas problém se tomu druhému vyhnout. Kromě kolařů ji totiž hojně využívají i in-line bruslaři, běžci nebo lidé k pěším procházkám.

Už nějaký ten pátek se proto hovoří o realizaci zcela nové trasy. „Město ve spolupráci s okolními obcemi usiluje o vybudování cyklostezky do turisticky atraktivní lokality Hradce nad Moravicí už několik let. Nová trasa by měla být kratší a rychlejší. V roce 2017 byla uvedena do provozu první vybudovaná část mezi Opavou a Oticemi. Na další úsek Otice – Branka u Opavy – Hradec nad Moravicí byla v roce 2018 městem Opavou vypracována projektová dokumentace pro výběr zhotovitele stavby,“ přibližuje opavská mluvčí Lada Dobrovolná. Stavební povolení dostal projekt už v roce 2013, teď je prodlouženo do konce roku 2020. „Je šance získat ze Státního fondu dopravní infrastruktury dotaci na realizaci. Žádost podá po vzájemné dohodě Hradec nad Moravicí. Na spolufinancování, výstavbě i údržbě cyklostezky by se pak kromě Opavy a Hradce podílely také Branka u Opavy a Otice, tato města a obce uzavřela vzájemnou dohodu o spolupráci,“ uvedl primátor Tomáš Navrátil.

Stavba cyklostezky by měla vyjít na 13,07 milionu korun, dotace může pokrýt až 85 procent uznatelných nákladů. „Rozhodnutí o vyhodnocení žádosti bude známo pravděpodobně na přelomu roku,“ dodává Lada Dobrovolná.