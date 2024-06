/FOTOGALERIE/ Noční karneval, víno, ženy, zpěv. To vše štědře nabízí opereta Johanna Strausse ml. pod názvem Noc v Benátkách. Děj se odehrává v Benátkách 18. století během jediné noci, v níž dochází k řadě milostných nedorozumění a záměn. Pro veselé rozloučení se sezonou sáhla dramaturgie Slezského divadla po proslulé operetě.

Noc v Benátkách je plná tance, krásných melodií a bujaré zábavy. | Foto: Se souhlasem Slezského divadla

Noc v Benátkách přenese diváky do karnevalového města s jeho obyvateli a dvojicí zamilovaných párů. Děj se odehrává v Itálii a nejtypičtější vlastností postav je tudíž žárlivost. Václav Morys představuje vévodu Quida z Urbina jako nepolepšitelného milovníka cizích žen. Během karnevalové noci usiluje o Barbaru, manželku senátora Dalacqua, kterou ztvárňuje Jana Jarženbovská, ale omylem narazí na mladičkou rybářku Anninu. Barbora Čechová jí dává štědrou dávku temperamentu, díky kterému je schopná poradit si v každé zapeklité situaci. Vévodovy milostné aktivity nelibě nese její ctitel Caramello, ztvárněný Jurajem Nociarem. Žárlivý lazebník hlídá svou dívku v podstatě na každém kroku a třebaže by rád získal místo vévodova správce, nemíní svůdci svou lásku přenechat.

Druhou zamilovanou dvojici tvoří žárlivý prodavač těstovin Pappacodak (Martin Štolba) a kuchařka Ciboletta (Eva Nováková), která se během bujaré karnevalové noci dostává do vévodovy blízkosti také. Hlavní roli hraje u obou párů záměna osob, která je dostává do komických situací. Dalším žárlivcem je měšťan a benátský senátor Dalacqu v podání Zdeňka Kapla. Manželku Barbaru se snaží dostat za každou cenu z vévodova dosahu, aniž by tušil, že mu parohy už nasadil synovec Enrico (Vojtěch Koubek). Veselí diváků vyvolává i svou aktuální polemikou na téma vztahu senátorů k moci a k penězům.

V inscenaci spoluúčinkuje sbor, balet a orchestr, vedený Karolem Kevickým. Roztančená opereta s pestrými kostýmy a zabalená do chytlavé hudby „krále valčíků“ si na dobře vyřešené scéně drží svěží tempo.