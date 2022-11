Tereza KaveckáZdroj: Slezské divadlo OpavaSopranistka Tereza Kavecká se narodila v dubnu 1979 v Holešově a od tří let žije v Opavě. Hru na housle i klavír a sólový zpěv se učila v opavské „zušce“ a po maturitě na Střední pedagogické škole v Krnově pokračovala ve zpěvu na Institutu pro umělecká studia Ostravské univerzity.

Už během studia spolupracovala s Operním studiem při Národním divadle moravskoslezském, vystupovala s Pražským komorním sborem na zahraničních operních festivalech a zpívala na mnoha významných zahraničních koncertech například ve Španělsku, ve Francii, v Německu, v Izraeli nebo v Libanonu.

S Janáčkovou filharmonií se jako sólistka zúčastnila mezinárodního hudebního festivalu Karla Ditterse v Javorníku, je absolutní vítězkou celostátní pěvecké soutěže v Krnově, držitelkou opavské Ceny Thálie za Musettu v Bohémě a výroční ceny Opery Plus 2015 za roli Adiny v Nápoji lásky, s níž se dostala do širší nominace na cenu Thálie 2015. Bydlí v Opavě, je vdaná a má dvě děti, učí na hudební škole v Bílovci a kromě zpěvu ji baví lyžování nebo procházky přírodou.

Co víte o Kabelkovém veletrhu a jeho účelu?

Oslovil mne marketing Slezského divadla s přáním, abych na něm vystoupila za opavskou operu. Pokud vím, pomáhá tato akce handicapovaným dětem a pro takový účel ráda vystoupím a ráda ho podpořím.

Jaký máte vztah k opavskému divadlu?

Velmi vřelý už proto, že v něm vystupuji od svých šesti let. Můj otec v něm působil jako sólista opery. V souboru jsem se cítila a stále cítím dobře, věřím, že opavská opera současné problémy ustojí a dál bude diváky těšit.

Které postavy ve vás zanechaly hlubokou stopu?

V opeře to byla Marfa z Carské nevěsty, liška Bystouška z Příhod lišky Bystroušky, Rusalka nebo Jenůfa v Její pastorkyni. Z muzikálů je to Fanny Girl, která je stále na repertoáru stejně jako Eliška Pomořanská z Noci na Karlštejně a Nastěnka z Mrazíka. V operetě se už moc těším na Lízu v Zemi úsměvů, která bude mít premiéru v únoru i na Marii v Saint Sound of Music a ráda mám též Hraběnku Maricu.