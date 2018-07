Opilé děti: bohužel nic až tak neobvyklého

Přestože je prodej alkoholu osobám mladším osmnácti let přísně zakázán, nejsou podnapilí mladiství na Opavsku nic výjimečného.

Opavsko Je to holt metla lidstva. Alkohol, o kterém je řeč, není bohužel cizí ani dětem a nezletilým. Vyprávět by o tom mohli zdravotníci, policisté i pracovníci České obchodní inspekce (ČOI).

„Inspektorát ČOI Olomoucký a Moravskoslezský disponuje v současné době několika nezletilými figuranty, které ve smyslu zákona o ochraně spotřebitele využívá při kontrolní činnosti zaměřené na zákaz prodeje tabákových výrobků, kuřáckých potřeb a alkoholu,“ vysvětluje ředitel inspektorátu Boris Stabryn. Jak zmínil, tito figuranti jsou a i nadále budou při kontrolách průběžně využíváni při realizaci kontrolních nákupů, a to zejména na základě podání podnětu spotřebiteli.

„Podnět na prodej alkoholických nápojů mladistvým na Opavsku jsme v letošním roce neobdrželi, šetřen tady byl s figurantkou jeden podnět na prodej cigaret, který se kontrolou potvrdil,“ doplnil Boris Stabryn. Podnapilí mladiství a děti občas zaměstnávají i záchranáře.

„V rámci kraje se s tím setkáváme prakticky každý týden. Většinou jsou to nezletilí ve věku od patnácti do sedmnácti let, ale bývají to i děti od dvanácti do čtrnácti let,“ uvedl mluvčí krajské záchranky Lukáš Humpl s tím, že každý rok se objeví v kraji nějaké případy poslední školní den. „Bývají to samozřejmě i klasické víkendy, potom Silvestr a podobně,“ upřesnil Lukáš Humpl.

Nemocnice kontaktuje sociálku

Podobná slova pak zazněla také z úst zástupce primářky dětského oddělení Slezské nemocnice v Opavě Davida Hudce. „Slezská nemocnice v Opavě se ve všech ročních obdobích setkává s mladistvými i nezletilými, kteří jsou intoxikováni alkoholem. Nejsou výjimkou ani případy intoxikací alkoholem u dětí ve věku okolo 12 až 13 let. Děti většinou do nemocnice přiveze záchranná služba nebo policie.

Po dechové zkoušce se u nich provádí odběr krve. Následuje podávání tekutin, u silných intoxikací do žíly,“ uvedl David Hudec s tím, že pacienti jsou umístěni na JIP, kde jsou monitorováni, aby u nich nedošlo k zadušení zvratky a dalším možným komplikacím. „V nemocnici zůstávají jeden až dva dny. Nemocnice ihned kontaktuje sociální pracovníky, kteří se konkrétním případem dále zabývají. Konec školního roku, různé akce k vítání prázdnin a hudební festivaly zvyšují počty dětí a mladistvých intoxikovaných alkoholem,“ uzavřel.

Mladí experimentují

Velké letní prázdniny jsou obdobím, kdy se mají na pozoru také policisté. Diskotéky, hudební festivaly či třeba poutě jsou pro ně potenciálními místy, na nichž se mohou nezletilci, kteří nedovršili hranici osmnácti let, dostat do kontaktu s alkoholem.

„Spolupracujeme se strážníky městských policií a také s Orgánem sociálně-právní ochrany dětí (OSPOD). Během léta mladí lidé experimentují s alkoholem či jinými návykovými látkami. Nejen na různých kulturních akcích budou uniformovaní policisté anebo policisté v civilu provádět kontroly na území celého okresu,“ komentoval tiskový mluvčí opavské policie René Černohorský, podle něhož jsou tyto problémy celoplošné, Opavsko není výjimkou, avšak nevybočuje z řady třeba vyšším počtem případů.

Pokud policie na opilého mladistvého narazí, bude řešit, kdo mu alkoholické nápoje podal. Provinilci se mohou dopustit přečinu anebo i trestného činu. Další osud náctiletých opilců určí jejich aktuální stav. „Záleží na tom, jak moc budou pod vlivem alkoholu. Může následovat převoz na dětské oddělení Slezské nemocnice anebo na protialkoholní záchytnou stanici. Policisté pak zkontaktují rodinné příslušníky a celou věcí se bude zabývat sociální pracovnik,“ doplnil.