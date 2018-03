Oprava domu na Horním náměstí v centru Opavy připomíná nekonečný příběh

Humanizovat či nehumanizovat? To je to, oč tu běží. Takto by šla s trochou nadsázky popsat slovy klasika situace ohledně bytového domu na Horním náměstí 33, 34 a 35.

Dům na Horním náměstí.Foto: Deník / Petr Dušek

Špatný technický stav budovy se i včera dostal na jednání opavských zastupitelů, ačkoli oficiálně se na něm nenacházel. Bod byl přidán na požadavek zastupitelky Hany Brňákové (Opavané). „V rámci řešení havarijní situace bytů by se měla využít dotace z Ministerstva pro místní rozvoj. Projekt na zateplení je již zpracován, včetně stavebního povolení,“ vysvětlila Hana Brňáková svůj záměr dům na náměstí zateplit.

Diskusi o řešení situace kolem bytovky na „Horňáku“, si tradičně nenechali ujít ani někteří z obyvatel domu. Za všechny nájemníky vystoupila Jana Vavrečková. Ve své řeči opět zopakovala negativní postoj k tomu, že město není schopno nic řádně vyřešit, že obyvatelé domu jsou zásadně proti případnému vystěhování a znovu zaznělo i to, jak dlouho už musejí lidé v neutěšeném stavu budovy žít. Podle náměstka primátora Martina Vítečka (STAN) město má k dispozici zprávu o technickém stavu budovy. „Příčinou je stáří objektu. Ze zprávy vyplývá, že se nejedná o havarijní stav. V tuto chvíli nejsem schopen nic konkrétního říct, bude to předmětem dalších jednání,“ konstatoval a zároveň svým výrokem pobouřil část přítomných. Reakce na jeho slova na sebe nenechala dlouho čekat: „Já jsem se v těch domech v několika bytech byla podívat. Velkým problémem je i plíseň, nevím, kdo z nás by tam chtěl bydlet. Podmínky nejsou odpovídající, to nejsou sociální byty, stav je havarijní. Řešíme to tady už poněkolikáté,“ komentovala výstup náměstka Vítečka Hana Brňáková.

Vize Hany Brňákové nenadchla zastupitele Vladimíra Javorského (KSČM). „Neumím si představit, že se teď něco opraví a za pět let se to bude rekonstruovat znovu. Pokud by se tedy vzala v potaz úvaha kolegyně Brňákové. Ale stejně to jinak vyřešit nepůjde, ti lidi se budou muset na čas vystěhovat, přestěhovat, než se to zrekonstruuje. Dávno víme, jak ta situace v těch domech vypadá a teď se to hrotí. Zamysleme se, co dělat. Bavíme se o tom pořád dokola. Měli bychom se sejít a jasně si říct, uděláme to nebo to,“ mínil. Ani samotné vedení města nebylo nápadu s částečnou revitalizací nakloněno, podle slov Martina Vítečka by se mělo opravovat více do hloubky.

Primátor Opavy Radim Křupala (ČSSD) dal následně hlasovat o odročení bodu, což zastupitelé schválili.