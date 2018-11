Oprava kina nabrala zpoždění. Otevře se v lednu

Rekonstrukce vítkovského biografu měla být dokončena během října. Termín jeho otevření se musel posunout na začátek příštího roku.

Vítkovské kino se konečně opravuje.Foto: DENÍK / Veronika Schindlerová

Digitální projekce, vyšší kvalita zvuku, nová vzduchotechnika a řada dalších věcí. Kino ve Vítkově, které je kulturní památkou, prochází velkou proměnou. Opravy vyjdou na částku pohybující se okolo 35 milionů korun.

„Projekt se zbrzdil. Řešily se určité nedostatky. Jedná se přece jenom o památku a historickou budovu, která je pod bedlivým dohledem památkářů. Vše je tedy podstatně složitější. Není to tedy stejné, jako když rekonstruujete běžný objekt. V průběhu listopadu by každopádně mělo proběhnout kolaudační řízení. Otevírat chceme v lednu,“ komentoval starosta Vítkova Pavel Smolka.

Nejen pro místní bude znovu zprovozněný biograf velkým přínosem.

„Nejblíže to od nás máme do Hradce nad Moravicí. Dále pak do Opavy. Lidé kromě toho mohou zajet také do Nového Jičína. Něco menšího je i ve Fulneku v kavárně. V naší oblasti ale nebylo nic. Zvětšovalo se i pódium, v daném prostoru tak budou moci probíhat rovněž různé kulturní akce. Počítá se také s dětskými představeními a spoustou dalších věcí,“ pokračoval Pavel Smolka.

Otevření biografu s napětím vyhlíží i vítkovský režisér Pavel Vaňásek. Premiérou jeho filmové komedie Honza dědí mlýn totiž bude kino slavnostně otevřeno.

„Mělo to být dříve, ale myslím si, že leden nakonec není vůbec špatný. Náš snímek je připraven. Dokončili jsme ho už v červenci. Někdy to sice byla práce od rána do rána, ale myslím si, že se diváci mají na co těšit,“ komentoval Pavel Vaňásek, jehož s místním kinem pojí silné pouto:

„Vzhledem k tomu, že jsem ve Vítkově vyrostl, chodil jsem tam už odmala. Kino mělo svou nezaměnitelnou atmosféru. Bylo skutečně úžasné. Když jsem byl ještě dítě, nikdy mě nenapadlo, že jednou já sám tady budu uvádět svůj film. Je to pro mě jeden velký splněný sen. Jsem moc rád, že jeho provoz bude obnoven.“