Definitivně bude v tomto roce dokončena rekonstrukce slavkovské smuteční síně, která se nachází u tamního hřbitova. Co se vnitřních prostor týká, tak ty se dočkaly renovace již v roce 2020. Loni se měly stavební práce přesunout do exteriéru a stalo se tak, avšak pouze zčásti.

Opravena je severní strana smuteční síně, zbylé tři ještě na novou fasádu čekají. Obci se totiž v minulém roce nepodařilo najít firmu, která by rekonstrukci provedla najednou. „Člověk neví, zda je větší problém růst cen, anebo nedostatek řemeslníků. Dostali jsme se do situace, kdy nám bohužel nebyly podány nabídky na celkovou opravu smuteční síně. Také jsme řešili, zda nebudeme soutěž vyhlašovat už například rok dopředu, aby si firmy našly volný čas. To ale také nebylo schůdné, neboť ceny stoupaly tak, že nikdo nemohl predikovat, jak se to bude dále vyvíjet,“ vyjmenoval starosta Slavkova Rostislav Musila potíže, se kterými se v souvislosti s opravou smuteční síně minulý rok potýkali.

Pro letošní rok je již však tato stavební akce vysoutěžena a rekonstrukce smuteční síně tak bude kompletně ukončena.Podobně jako další obce i ve Slavkově zápolí s tím, že je-li zapotřebí drobnějších oprav do deseti či dvaceti tisíc korun, mají se sháněním firem problém. „Řešíme to i tak, že na dohodu zaměstnáváme místní občany, kteří jsou už nyní sice v důchodu, avšak předtím pracovali jako řemeslníci, takže ti nám provádějí tyto akce menšího rozsahu,“ prozrazuje starosta.

Nové dětské hřiště u TJ Slavkov se bude otevírat 1. dubna.Zdroj: se souhlasem obce Slavkov

Hledal se i nový dodavatel energie

Minulý rok se ve Slavkově museli vypořádat i s hledáním nového dodavatele energie. K poslednímu prosinci totiž obci končila fixace elektřiny, přičemž jako dodavatel byla nejdříve vysoutěžena společnost Bohemia Energy. Ta však na podzim zkrachovala. „A najednou nebyla k dostání jiná firma, která by nám udělala dobrou cenu, čímž se i pro obec zvedly ceny za energie.“ pokračuje.

Co se stavebních akcí týká, vedení obce razí strategii jejich provádění bez ohledu na to, zda na ně jsou nebo nejsou vypsány dotace. „Máme seznam toho, co skutečně potřebujeme a chceme a teprve pak hledáme dotační tituly. Není možné, aby se nějaká akce, která je pro občany důležitá, neuskutečnila jen proto, že na ni dotace nejsou. K dispozici máme dostatečnou částku na to, abychom se nemuseli omezovat. Domnívám se totiž, že omezování není dobré, především v době, kdy máme takovou inflaci. Finanční prostředky na účtech ztrácejí hodnotu a mým heslem je, že koruna dnes je více než koruna zítra. Takže kdybychom jen šetřili, přišli bychom vlastně o spoustu peněz,“ dodává Rostislav Musila.

Nutno ještě konstatovat, že obec bývá ale i tak v žádostech o dotace úspěšná a peníze se jí vrací zpět a z tohoto důvodu má obec Slavkov na svém bankovním účtě téměř 30 mil Kč.

V této kopii knihy se nachází vůbec první písemná zmínka o obci Slavkov.Zdroj: Deník/Veronika Bernardová

Výstavba ve Slavkově má být postupná

Proti extrémnímu rozšiřování obce je její starosta Rostislav Musila. Ještě před třiceti lety bylo ve Slavkově o polovinu rodinných domů méně, než jaký je stav současný a to je podle čelního představitele obce již hraniční stav.

„Máme stavební pozemky ve svém vlastnictví, avšak zatím je nebudeme prodávat. Stejně jako většina soukromých vlastníků, i vzhledem k současné ekonomické situaci. V uplynulých třech letech se u nás postavilo přibližně osmatřicet nových domů, což není malý počet. Nebrzdíme výstavbu, ale musí být postupná. Nechceme z naší obce, která má přes 2100 obyvatel mít obec sedmitisícovou. Mateřská i základní škola již jsou také na hraně svých kapacit, což je i důkazem toho, že nemáme problém se stárnutím populace,“ míní Rostislav Musila.

Památník u hasičské zbrojnice.Zdroj: Deník/Veronika Bernardová

Na Dni obce vystoupí Jana Kirschner

Kulturní kalendář na letošní rok je ve Slavkově příjemně zaplněn. I přesto, že začátek sezony musel být trochu „osekán“. Z původně chystaných šesti plesů zůstaly jen dva. „Je to i tím, že na plesy se většinou chodí ve skupinách. A omikron bohužel zařídil neschopenky, karantény a pokud dva, tři lidé z party nemohou, nakonec dojde k tomu, že na akci nejde nikdo,“ říká slavkovský starosta Rostislav Musila.

Toho tedy alespoň obec využila k výměně osvětlení a elektřiny v kulturním sále. Ve Slavkově se letos chystá stavění i kácení máje, hasičské i fotbalové soutěže, chybět nebude ani karmáš a oslavy Dne obce, které se konají třetí týden v září. V tomto roce na akce vystoupí Jana Kirschner.

Slavkov

První písemná zmínka: 1224

Počet obyvatel: 2071

Významné osobnosti:

Bohumír Bocian – malíř

Zajímavosti:

Nejstarší budovou ve Slavkově je zámek ve středu obce. Vznikl přestavbou původní tvrze roku 1586.

Druhou nejstarší stavbou je farní kostel sv. Anny, který nechal vystavět v letech 1657 až 1665 Václav Sigmund Sedlnický z Choltic. V zadním průčelí kostela jsou varhany, které byly zakoupeny v roce 1770. Svou historickou cenu mají i kostelní zvony nesoucí jména Jan, Urban a Antonín. Nejstarší z nich Jan oslavil v roce 1996 500 let.