Původně zde stávalo staré hřiště, které ale už teď září novotou. Byl nastříkán tartan a lajnování, postavily se nové sloupy veřejného osvětlení, vznikla i retenční nádrž k zavlažování hřiště. V areálu vyrostlo pět kontejnerových buněk, které slouží jako skladové jednak pro potřeby školy, jednak i dobrovolných hasičů.

Součástí revitalizace totiž byl právě i vznik zázemí pro štěpánkovický hasičský sport. Obec také svépomocí vybudovala kolem hřiště chodníky, stavěla se i nová příjezdová komunikace, došlo k výměně kanalizace. Zkrátka oprava se vším všudy.

„V letošním roce bychom chtěli hřiště slavnostně otevřít, nejspíše to bude začátkem června a spojili bychom dohromady dvě akce, konkrétně Dětský den a Den obce,“ přibližuje štěpánkovický starosta Jaromír Nevřela.

A ve škole se pracovalo i v interiéru, protože se za tři miliony měnily původní dva atmosférické kotle za dva kondenzační.V areálu základní školy sídlí také štěpánkovická knihovna. A i ta oblékla nový kabát. „Byla to akce za dva miliony korun. Původní knihovna sice ještě byla vyhovující, ale současný trend je takový, že knihovna má multifunkční využití. Děti ze školy sem docházejí na hodiny čtení, své aktivity tady mají i děti z mateřské školy, konají se zde různé přednášky, besedy, také se tady cvičí jóga,“ vyjmenovává Jaromír Nevřela.

Obecní úřad ve Štěpánkovicích.Zdroj: Deník/Veronika Bernardová

Loňský rok se rovněž nesl ve znamení dokončení cyklostezky na Svobodu, což si vyžádalo téměř sedm milionů korun. „Lidé cyklostezku kvitují, je to dobrá věc, protože komunikace na Svobodu je úzká. Do budoucna bychom chtěli stezku prodloužit až na Svobodu, v současné době končí těsně před ní. Jenže tam musíme vyřešit pozemky, protože ty nemáme ve svém vlastnictví,“ říká starosta.

Minulý rok se ve Štěpánkovicích měnily i kanalizace, a to hned na několika místech. Pracovalo se v ulicích U Bartošovce, Lipová, Na Kopečku a v Zahradní. Současně se měnily i vodovodní přípojky a pokládal se nový asfalt na cestách.Bylo také vybudováno nové workoutové hřiště v klidové zóně u stezky směrem k nádraží. Provedla se i rekonstrukce ordinace praktického lékaře, která sídlí ve zdejším zdravotním středisku. V současné době ve Štěpánkovicích ordinují dva zubaři, jeden praktický lékař a od října zde bude nově působit i pediatr, pro kterého se také upravují nevyhovující vnitřní prostory.

„Zdravotní středisko si obec v minulosti svépomocí vybudovala, pak se nějakým způsobem odprodalo a nyní se opět vrátilo do našeho majetku. Chystáme i projekt na kompletní revitalizaci zdravotního střediska,“ dodává Jaromír Nevřela.

Nové školní hřiště.Zdroj: se souhlasem obce

Keře a stromy se tu sázejí ve velkém

Ve Štěpánkovicích se hodně zaměřují na výsadbu zeleně. „Jsme totiž jedna z mála obcí, která jí má v katastru málo, jen osm procent. Což je oproti jiným obcím nízké číslo, takže se snažíme stromy a keře do naší krajiny dát,“ vysvětluje starosta obce Jaromír Nevřela. V minulých dvou letech například vznikly dva ovocné sady, několik alejí, třicítka stromů nově roste i u nádraží. Dosazoval se také lesík za nádražím směrem na Kravaře, letos se bude pokračovat na jeho druhé straně.

Sázet se bude i nová švestková alej směrem na kobeřický Prostřední dvůr, u knihovny bude růst asi osm nových japonských sakur. Další dosadba probíhá v parku. Do výsadby zeleně dává obec z rozpočtu ročně cca 200 000 Kč. Další finanční prostředky přes půl milionu korun čerpáme z dotačních titulů. Ale péče o zeleň znamená občas i to, že se musejí některé stromy z bezpečnostních důvodů pokácet. Loni se to týkalo třinácti jasanů u hřbitova. „Stromy už byly v havarijním stavu a reálně hrozilo, že větve spadnou a někomu ublíží. Dva roky nám trvalo, než jsme vyřídili povolení ke kácení. Naštěstí se to podařilo, už jsme samozřejmě provedli náhradní výsadbu,“ vysvětluje starosta.

Obec Štěpánkovice.Zdroj: Deník/Veronika Bernardová

Velký jarní úklid pořádá nový spolek Greenspol

V rámci celorepublikové akce Ukliďme Česko se i ve Štěpánkovicích připravuje generální úklid obce. A na starosti jej má premiérově nový spolek, který zde vznikl a jmenuje se Greenspol. Celá obec a její okolí bylo vůbec poprvé rozděleno na několik úklidových tras, které si mohli občané zarezervovat a následně se v sobotu 2. dubna pustí do úklidu svého úseku. Pomáhat jim bude i obec. „Vytvoří se sběrná místa, aby nemuseli lidé tahat pytle s odpadem s sebou. Tato místa se pak vyznačí, my je následně objedeme a pytle vysbíráme,“ přibližuje štěpánkovický starosta Jaromír Nevřela.

Greenspol už v loňském roce vysadil na malém dětském hřišti ovocnou zahrádku, čítající asi stovku keřů a stromků ovocného charakteru. „Členové spolku se o zahrádku starají, sečou tam trávu a podobně. Za tuto jejich pomoc i jejich další aktivity jim patří velký dík,“ říká Jaromír Nevřela.

Štěpánkovice

První písemná zmínka: 1265

Počet obyvatel: 3241

Zajímavosti:

V polovině 50. let minulého století zde byli věhlasní lidoví vypravěči, především Josef Smolka, A. Korpasová, A. Baránková.

Zásluhou etnografa Dr. Antonína Satkeho z Opavy vyšla a měla široký ohlas kniha Hlučínský pohádkář Josef Smolka.