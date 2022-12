A dlouhé roky se usilovalo také o opravu stanice, až se to koncem roku 2020 konečně podařilo a Správa železnic začala nádraží rekonstruovat. Po dvou letech je nádraží takřka k nepoznání, i když se ještě část hlavní budovy skrývá pod lešením, už nyní je zřejmé, jak výraznou proměnou prošla.

Celá rekonstrukce vrací stanici Opava západ historizující podobu, o kterou přišla v šedesátých letech minulého století kvůli nepříliš zdařeným stavebním úpravám. Podle dobových fotografií se obnovily klenby nad okny, římsy nebo zastřešení přístřešku. Všechny práce už míří do finále.

„Dokončená už je pobočka pošty a další komerční plochy, také zázemí a čekárna pro cestující, orientační systém a prostory prvního nástupiště. Budova je kompletně zateplená a celkovou rekonstrukcí prošla i střecha. Otevření prostor pro cestující k běžnému provozu předpokládáme na přelomu roku v návaznosti na kolaudaci objektu Drážním úřadem,“ přibližuje mluvčí Správy železnic Nela Eberl Friebová.

Skryty očím kolemjdoucích zatím zůstávají vnitřní prostory, kde se zapojují rozvody vody a elektřiny. Kromě České pošty bude na nádraží nově sídlit i dopravní inspektorát opavské policie. Prostory nádraží budou bezbariérové, chybět nebude nový informační systém a infokoutek, cyklisté ocení kryté stojany na kola.

Správa železnic za opravu zaplatí 117 milionů korun, je možné, že všechny náklady nakonec pokryje dotace z Evropské unie.

Kromě nové podoby nádraží se Opavané a cestující dočkají i úprav prostoru před stanicí. To už bude v režii města. Mají se opravit chodníky, veřejné osvětlení, příjezdová cesta a místa k parkování. „Po novém roce vyhlásíme výběrové řízení na zhotovitele. Na jaře bychom se chtěli pustit do samotné realizace tak, aby nejpozději do konce příštího roku bylo vše hotové,“ uvedl opavský primátor Tomáš Navrátil.

Pohled do historie

Nádraží Opava západ začalo fungovat pod názvem Opava – Centrální nádražní v roce 1872, a to pro trať Olomouc – Krnov - Opava. Když se trať 1. října 1872 otevírala, nebyla ještě úplně hotová odbavovací budova na západním nádraží, slavnostní vlak k zahájení provozu tak jel jen z Jaktaře do Krnova. Celá trať byla zprovozněna o měsíc později. Západní nádraží bylo od počátku svého využívaní průjezdní stanicí.

V roce 1895 přešlo nádraží pod správu Císařsko-královské státní dráhy, které ho rozšířilo a přejmenovalo z Troppau Staatsbahnhof na Opava – nádraží Státní dráhy. V roce 1895 pak došlo k jeho propojení se starším nádražím Opava východ. Ještě před začátkem první světové války byla na západní nádraží napojena trať Opava – Pilszcz – Baborów. Po roce 1918 začaly nádraží obsluhovat Československé státní dráhy, které jej v roce 1921 přejmenovaly na Opava – západní nádraží. V roce 1928 došlo ke změně vedení vlaků do Ratiboře, kdy začaly zajíždět do stanice Opava východ.

Vinou války se v roce 1945 trať do Baborówa přerušila a provoz se ukončil. A od téhož roku je tedy západní nádraží opět „jen“ nácestnou stanicí, bez dalších přípojných tratí. V dlouhé historii tohoto nádraží se realizovalo několik oprav, ta nejvýznamnější se odehrála v šedesátých letech minulého století, kdy nádraží dostalo socialistickou podobu, kterou si spolu se zchátralým a špinavým vzhledem uchovalo až do začátku oprav v roce 2020.