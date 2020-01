Pomalu nekonečný příběh začíná připomínat rekonstrukce nádraží Opava západ. O opravách a modernizaci tohoto místa, které mnoho Opavanů bez nadsázky nazývá ostudou města, se mluví již pěknou řádku let. Naposledy měly práce začít v minulém roce. Jenže kde nic, tu nic. Důvod? Stát neměl dost peněz.

Finišuje se s projektovou dokumentací

Zeptali jsme se tedy nyní na Správě železniční dopravní cesty (SŽDC), jestli se situace od té doby někam posunula. Podle mluvčí Nely Friebové aktuálně probíhá schvalovací proces stavby, který má na starosti Centrální komise Ministerstva dopravy ČR. Ta tedy musí záměr oprav posvětit. Finišuje se také s projektovou dokumentací a získáním stavebního povolení.

„Detailní informace ohledně samotné realizace budou poskytnuty až po ukončení procesu schvalování záměru,“ přibližuje Nela Friebová. Stručně řečeno, nic tedy není jisté. Co jisté je, že se zvedla předpokládaná částka. Zatímco minulý rok se operovalo se sumou 73 milionů, nyní by rekonstrukce měla podle předpokladu SŽDC spolknout 96,4 milionu korun. Všechno by měl zaplatit Státní fond dopravní infrastruktury, tedy instituce, spadající pod ministerstvo dopravy.

A čeho se vlastně mají cestující dočkat? „Předmětem je celková rekonstrukce objektu osobního nádraží na účelem zlepšení stavebně – technického stavu a celková modernizace. Zlepšení prostor pro cestující, hospodárnosti objektu a zvýšení kultury cestování. Dále zajištění bezbariérovosti budovy a optimalizace prostor využívaných SŽDC,“ vyjmenovává mluvčí.

Aktuálně se také jedná o využití části budovy Policií ČR. Pobočka České pošty, která se v objektu nádraží nachází, zde má zůstat i po opravách.

Jestli tedy stavební práce skutečně začnou letos, je zatím nejisté, situaci nicméně budeme sledovat. S určitostí lze alespoň říci, že jakmile SŽDC modernizaci spustí, město začne opravovat přednádražní prostor, k čemuž se na svém prosincovém zasedání zavázali opavští zastupitelé.

Západní nádraží zahájilo svůj provoz, tehdy pod názvem Opava – Centrální nádraží, v roce 1872, tedy v roce, kdy začala fungovat trať ze slezské metropole do Krnova. V roce 1895 se pak západní nádraží propojilo se stanicí Opava východ.