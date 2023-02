Pokazil se vám elektrospotřebič? Přineste ho v sobotu do Opravárny v Opavě

Jeden z proslulých Murphyho zákonů zní: "Co se může pokazit, to se zaručeně pokazí" a jeho pravdivost mohou určitě potvrdit všichni majitelé stávkujících přístrojů. Jejich oprava jim může v už tak nezdravě štíhlé peněžence udělat pořádný vítr. Opavané však mají to štěstí, že je mohou v sobotu 4. března svěřit do rukou technika charitní Opravárny.

Kliknutím zvětšíte Kliknutím zvětšíte

Technik v zeleném kontejneru přístroje prohlédne a případně opraví. | Foto: Se svolením Charity Opava