Prvním takovým místem budou úplné uzavírky okružní křižovatky v Jaktaři a části výpadovky na Krnov v úseku od okružní křižovatky po úroveň prodejny COOP, kde se bude opravovat povrch vozovky. Přímo v prstenci okružní křižovatky bude od 11. do 15. září probíhat frézování, terénní úpravy a pokládka nové vrstvy. Pak se dělníci přesunou na krnovskou výpadovku, kde by mělo být vše hotovo do 22. září. Objízdná trasa pro běžnou dopravu vede přes severní obchvat města. Vozy MHD ve všední dny projedou, ale při pokládce asfaltových vrstev během víkendu 14. a 15. září budou muset jezdit rovněž objížďkou.

close info Zdroj: se souhlasem Města Opavy zoom_in Město Opava – mapy uzavírek.

Druhé avizované dopravní omezení se týká Palhanecké ulice a ulice U Dráhy, kde bude v úseku mezi jaktařskou okružní křižovatkou a ulicí Mostní rovněž probíhat rekonstrukce povrchu komunikace. Vzhledem k většímu rozsahu a délce opravované komunikace bude celkový termín od 9. září až do 22. listopadu a práce budou probíhat znovu v několika etapách.

V té úvodní mezi 9. až 15.. září bude celý úsek frézován za provozu s lokálními omezeními. Pak nastanou vlastní práce, které si od 16. září do 6. října vyžádají úplné uzavření komunikace pro veškerý provoz. bude Neprůjezdný úsek bude mezi okružní křižovatkou v Jaktaři a Vávrovickou ulicí. Následně se práce od 7. do 27. října přesunou na úsek mezi ulicí Vávrovickou a křížením s Jaselskou ulicí v úrovni městského psího útulku. Od 28. října do 10. listopadu budou práce probíhat mezi Jaselskou a Mostní ulicí a konečně mezi dny 11. až 22. listopadu přijde čas na dokončovací práce v celé stavbě dokončovací práce už za běžného provozu. V době úplné uzavírky bude pro auta připravena objízdná trasa, vedoucí přes ulice Vávrovická, Obecní a silnici I/57, popřípadě severní obchvat.