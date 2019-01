Bytový dům na Horním náměstí 33, 34 a 35 se dočká zateplení, výměny oken, nové fasády i střechy. Většinu nákladů uhradí město, které si ale požádalo i o dotaci. Opravy však začnou bez ohledu na to, zda budou peníze přiklepnuty, v dubnu.

Dům na Horním náměstí. | Foto: Deník / Petr Dušek

Rozhodnutí, že bytovka na Horním náměstí bude opravena, padlo už na prosincovém zastupitelstvu. Nyní radní schválili podání žádosti o dotaci, a to z Ministerstva pro místní rozvoj ČR. Náklady na rekonstrukci jsou předběžně stanoveny na částku něco málo přes 20 milionů korun s tím, že 15 milionů půjde z městské kasy a zbytek, konkrétně 5,3 milionů, by pokryla dotace.

I kdyby ji ale město nezískalo, oprava se realizovat bude.

„S projektem se začne ať tak, či onak. Dotace se podala, aby nemusely jít výdaje stoprocentně z rozpočtu. Projektová dokumentace už byla zpracována za minulého volebního období, nevaříme z vody. Co je nové je právě ta dotační výzva. Priorita je nyní taková, aby lidé bydleli v důstojných podmínkách, bez toho, aniž by žili v plísni nebo jim vypadávala okna,“ řekla náměstkyně primátora Hana Brňáková (Piráti&Opavané).

Na havarijní stav bytovky její obyvatelé upozorňují delší dobu. Nesouhlasili s plánem minulého vedení města, které chtělo dům kompletně zrevitalizovat, přičemž nájemníci by se přestěhovali do náhradních bytů. Svůj postoj vyjádřili někteří i vylepením transparentů do oken.

Opravovat by se mělo od dubna do listopadu. „Je to naplánováno tak, aby se vše stihlo ještě letos. Co se barvy fasády týká, necháme si poradit urbanistickou komisí, rozhodneme se tedy na základě tohoto výstupu. Ještě není nic definitivní, ale možná budeme limitovaní,“ dodal primátor města Tomáš Navrátil (ANO 2011). Bytovka by si tak ponechala svůj nynější šedý odstín.