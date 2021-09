Vstup do vestibulu hlavní budovy je aktuálně zrušen, lidé se dovnitř dostanou ze strany od nástupišť. Počítá se také s tím, že nějakou dobu bude pokladna uzavřena a jízdenky se budou prodávat ve vlaku.Kromě zmíněné Správy železnic se bude na rekonstrukci podílet i opavský magistrát, ten zaplatí úpravy prostoru před nádražím. „Opraví se stávající chodníky, bude položena nová dlažba, silnice dostane nový asfalt. Vybuduje se i veřejné osvětlení,“ sdělil mluvčí opavské radnice Roman Konečný. Tyto práce ale započnou až v době finišování opravy nádražní budovy.

Jak bylo zmíněno, pobočka České pošty v objektu zůstane, naopak nádražní restaurace se sem už nevrátí. Zřízen by měl být bankomat nebo menší prodejní stánky. Opravy západního nádraží mají trvat do září 2022.Cestující se musejí připravit na částečné omezení.

„Zatím byly provedeny zejména bourací práce, úpravy suterénu, práce na střešních konstrukcích a na statice nosných konstrukcí. V uplynulém období se veškerá kapacita soustředila do částí budovy, ve které se nachází pobočka České pošty. Ta je kvůli stavebním pracím dočasně uzavřena a připravuje se její uvedení do provozu v říjnu. Práce pak budou pokračovat v celém objektu, včetně dokončení nových přípojek,“ řekl redakci mluvčí Správy železnic Dušan Gavenda.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.