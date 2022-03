Zámky na Opavsku se otevřou v dubnu Velikonocemi

Na úvod je třeba říci, že žádné velké „peklo“ by se v tomto roce konat nemělo. Co se města Opavy a jeho akcí týká, pak kompletní seznam menších oprav v režii technických služeb ještě není zcela znám, protože se bude teprve v dubnu schvalovat. S čím už mohou Opavané počítat, je velká rekonstrukce Jurečkovy ulice, která potrvá od května do listopadu.

„Bude se dělat nová vozovka, chodníky, odvodnění i veřejné osvětlení. Dopad na dopravu bude mít i rekonstrukci sídliště v Kylešovicích, respektive další etapa revitalizace ulice Liptovské a okolí. Probíhat bude od dubna do listopadu a opět se budou řešit chodníky, parkování, osvětlení, vozovka a podobně,“ přibližuje mluvčí magistrátu Roman Konečný.

Mapa západní části severního obchvatu Opavy.Zdroj: se souhlasem ŘSD

Křižovatky budou bez světel

V tomto roce pak v Opavě pokračuje projekt Telematika. Jeho druhá etapa zahrnuje křižovatku Těšínská – Komenského, která se bude realizovat od dubna do května a křižovatku Nádražní okruh – Komenského, tady se budou semafory vyměňovat od května do června.

Velká přednáška Tomáše Petrečka! Soutěžíme o vstupenky

„K celkové uzávěře křižovatek nedojde, ale vždy na přibližně dva týdny budou křižovatky bez semaforů, takže bude provedena úprava přednosti svislým dopravním značením. V křižovatce Těšínská – Komenského bude v ranních a odpoledních špičkách řídit dopravu PČR ve spolupráci s městskou policií, která bude zajišťovat bezpečnost chodců na přechodech,“ vysvětluje mluvčí s tím, že taková omezení, jaká se konala v souvislosti s modernizací semaforů ve městě loni, se letos už konat nebudou.

Opravy napříč okresem

Silnice druhých a třetích tříd má ve své správě kraj, respektive Správa silnic Moravskoslezského kraje (SSMSK). Řidiči se musí v tomto roce připravit hned na několik dopravních omezení napříč celým opavským okresem. Už v dubnu se začne opravovat asfaltový povrch na silnici III/4698 v Darkovicích a Darkovičkách, práce mají trvat tři měsíce. V květnu odstartuje oprava cesty i v Píšti, konkrétně jde o silnice II/466 a III/4695, dojde k rekonstrukci povrchu stávajících komunikací v průtahu Píště, s dopravním omezením tady musí šoféři počítat na dva měsíce.

Opavské sochy pod drobnohledem. Nahlédněte pod pokličku Ega, Žebráka i Myšlenky

Přímo v Opavě bude SSMSK tento rok opravovat silnici III/01130 v ulici Vrchní a Rolnické a dále ještě silnici III/4674 ve Lhotě u Opavy. Poslední dvě zmíněné stavby ještě nejsou vysoutěženy. Zahájena by měla být i stavba rondelu na křižovatce silnic III/46611 a III/4697 v Ludgeřovicích.Zároveň budou dokončeny opravy, které započaly již v minulém roce. To se týká rekonstrukce opěrné zdi u potoku Sedlinka na silnici III/01125 v Nových Sedlicích, práce mají skončit 30. dubna.

Až do listopadu se pak bude opravovat silnice II/462 Jelenice – Lesní Albrechtice.

Mosty i opěrné zdi

Dopravní omezení ale nečíhají na řidiče pouze kvůli opravám cest. Ruku v ruce s tím jdou i rekonstrukce různých mostů, propustků nebo opěrných zdí. I na to se musejí motoristé na Opavsku letos připravit. Od 21. března do 18. července se opravuje most za Skřípovem, dále se bude most rekonstruovat i v Kolné (část Brumovic), termín zahájení je ještě v řešení. Jeden propustek se bude v květnu opravovat v Ludgeřovicích. Od května do srpna se pak budou rekonstruovat tři propustky na silnici III/4679 v Pusté Polomi a jeden na silnici III/46011 ve Zlatníkách.

Úchvatný obří model železnice v Opavě, nahlédněte do zákulisí, jak vše funguje

„Na rekonstrukce a modernizace silnic II. a III. tříd a jejich příslušenství půjde v letošním roce v okrese Opava více než 100 milionů korun. Na běžnou letní údržbu má středisko Opava pro letošní rok vyčleněny finance v částce 96 milionů korun. Z toho přibližně jedna třetina půjde do zimní údržby, zbytek potom do údržby letní, jako vysprávky silnic teplou balenou směsí a turbomechanizmy, čištění a metení silnic, opravy svislého a vodorovného dopravního značení, údržba a obnova svodidel, zábradlí, směrových sloupků, odvodnění silnic, opravy vpustí, čištění krajnic a příkopů nebo údržba zeleně,“ vyjmenovává vedoucí opavského střediska SSMSK Petr Kudela.

Obchvat roste před očima

Čilý stavební ruch panuje už od konce září 2020 na stavbě západní části severního obchvatu slezské metropole. Díky příznivým povětrnostním podmínkám mohly v únoru letošního roku pokračovat násypy hlavní trasy a souvisejících komunikací v okolí Plšťského potoka a také mezi silnicí I/57 a železniční tratí. Pracovalo se i na stavbách mostů, kterých bude na této západní části celkem šest.

Pokročila i výstavba gabionové zdi.Stavba za téměř 1,2 miliardy korun naváže na již dokončenou východní část severního obchvatu. Délka hlavní trasy je 5,1 kilometru, předpokládané ukončení této západní části se plánuje na podzim 2023.