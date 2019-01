Hradec nad Moravicí - Mnohé jistě potěší, že silnici I/57 Hradec nad Moravicí-Branka u Opavy pokryje zcela nový asfalt. Než se ale tak stane, budou zde prováděny nutné práce včetně frézování, které do jisté míry omezí provoz v určité dny na určitých trasách. Provoz na silnici je korigován dopravním značením a světelnými semafory.

Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/Filip Vlček

Až do zítřka, tedy do středy 22. května, se vyhněte úseku od zastávky Brano až po Městský úřad v Hradci nad Moravicí, ve směru z Opavy na Fulnek. Touto dobou se zde totiž bude provádět hloubková recyklace pravé poloviny vozovky v místech překopů. Pokládka finálních asfaltobetonových vrstev se na této trase uskuteční od 30. května do 3. června.

Od 5. června do 7. června bude probíhat frézování levé poloviny vozovky, v místech, kde je vedena splašková kanalizace, ve směru Opava - Fulnek. Od 7. do 18. června budou realizovány práce jako je zvedání kanálů, odstraňování a zpíjení starého asfaltu kolem krajů. Finální pokládka asfaltobetonů se na tomto úseku provede od 19. do 21. června.

V Brance u Opavy se práce budou týkat pouze zálivu autobusové zastávky ve směru Branky u Opavy - Opava. Ukončení všech prací se plánuje na datum 1. července.