Opravy škol a školek

Podnikoví právníci PRÁVNÍK, PRÁVNIČKA. Požadované vzdělání: vysokoškolské. Pružná pracovní doba, úvazek: . Mzda min. 23000 kč, mzda max. 34000 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: KO: Ohnhäuserová Alena Ing., tel.: 950 179 114 - vám sdělí případné dotazy., Motivační dopis doplněný strukturovaným profesním životopisem doručte do 13.7.2018 na adresu Státní úřad inspekce práce, Kolářská 451/13, 746 01 Opava nebo na e-mail: opava@suip.cz., , VŠ vzdělání - absolvent právnické fakulty v magisterském programu, studijní obor Právo; vhodné i pro absolventy, praxe výhodou; znalost pracovního práva a správního práva výhodou; zkušenosti s aplikací správního řádu vítány; občanská bezúhonnost., Pracovní smlouva bude uzavřena v souladu s ust. § 178 zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů. Zaměstnanec bude pracovat na služebním místě , a v rámci sjednaného druhu práce bude konat činnosti podle zákona o státní službě. Pracovní poměr je na dobu určitou - po dobu výkonu funkce dlouhodobě uvolněného člena zastupitelstva územního samosprávního celku., Místo výkonu práce: Opava, Kolářská 451/13. Nástup dle dohody., Hlavní náplň činnosti:, - zajištění komplexních právních služeb v oblasti správního řízení, - aplikace správního řádu, zákona o zaměstnanosti, zákoníku práce a souvisejících předpisů. Pracoviště: Státní úřad inspekce práce, Kolářská, č.p. 451, 746 01 Opava 1. Informace: Alena Ohnhäuserová, +420 950 179 114.

Administrativa - Administrativa Administrativní pracovník 14 000 Kč

Všeobecní administrativní pracovníci PRACOVNÍK, PRACOVNICE PODATELNY. Požadované vzdělání: střední odborné (vyučen). Pružná pracovní doba, úvazek: . Mzda min. 14000 kč, mzda max. 15500 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: *KO: Moravcová Zuzana. Požadované materiály zašlete písemně nebo emailem nejpozději do 29.6. 2018 na adresu: Slezská univerzita v Opavě, sekretariát kvestora, p. Zuzana Moravcová, Na Rybníčku 626/1, 746 01 Opava, e-mail: zuzana.moravcova@slu.cz, SOU/SŠ, praxe s vyřizováním a tříděním pošty (včetně elektronické) a manipulací s dokumenty; zkušenosti s obsluhou datové schránky výhodou; zkušenosti s obsluhou elektronického systému spisové služby výhodou; samostatnost; pečlivost; flexibilita; organizační a komunikační schopnosti; týmová spolupráce., Pracoviště Opava, nástup možný ihned po ukončení výběrového řízení, pracovní smlouva na dobu určitou s předpokladem prodloužení na dobu neurčitou., , Požadované doklady:, - přihláška k výběrovému řízení včetně udělení souhlasu se zpracováním osobních údajů (vzor ke stažení na http://go.slu.cz/prihlaskaprace), - profesní životopis, včetně údajů o odborných znalostech a dovednostech, - kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání. , , Upozornění: Zařazení zaměstnance do výběrového řízení je podmíněno udělením souhlasu se zpracováním osobních údajů uvedených v přiložených materiálech ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, pro účely výběrového řízení. Tyto údaje nebudou zpřístupněny či sdělovány žádným osobám a nebudou použity k jinému, než výše uvedenému účelu. Pokud s uchazečem nebude uzavřen pracovní poměr, materiály zaslané do výběrového řízení mu budou vráceny zpět; v případě, že se takto zaslané materiály vrátí univerzitě prostřednictvím poštovní služby zpět jako nevyzvednutá zásilka, budou bezprostředně poté skartovány.. Pracoviště: Slezská univerzita v opavě, Na Rybníčku, č.p. 626, 746 01 Opava 1. Informace: Zuzana Moravcová, .