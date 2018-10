Opravy skončily, kino Mír dnes přivítá první návštěvníky

Po pěti měsících celkové rekonstrukce bude opavské kino Mír slavnostně otevřeno ve čtvrtek 4. října.

Kino Mír. Ilustrační foto.Foto: Archiv Deníku

Téměř půl roku byl v útrobách zastaralého opavského biografu čilý pracovní ruch. Moderní přestavba jednoho ze symbolů Opavy je však nyní u konce. Kino, které je se svou kapacitou až pěti set míst největším sálem pro konání kulturních akcí ve městě, si zachová svůj retro styl.

Program začne v 18 hodin, a to slavnostním přestřižením pásky. Poté už budou návštěvníci na plátně sledovat patnáctiminutový československý filmový týdeník z roku 1965. To je totiž rok, kdy bylo kino Mír vůbec poprvé otevřeno. Po promítání přijde na řadu volná zábava ve stylu šedesátých let minulého století, kterou doprovodí legendární „Brouci“, tedy The Beatles v podání pražské revivalové kapely The Bugles.

Rekonstrukce kina začala na konci dubna a celkem si vyžádala náklady ve výši třiatřiceti milionů korun. „Je dobře, že jsme nepřistoupili jen na kosmetické úpravy, jak se uvažovalo, ale že jsme se pustili do náročně, avšak potřebné celkové rekonstrukce,“ vyjádřil se opavský primátor Radim Křupala (ČSSD).

Kino je digitalizováno, k dispozici však zůstaly staré promítací stroje, umožňující pouštění i pětatřicetimilimetrových filmů.

Opravila se elektroinstalace, pořídila se nová vzduchotechnika, nové jsou i sedačky, pódium či zázemí. Původně měly práce skončit v srpnu, nakonec se však termín oprav prodloužil a otevření biografu se přesunulo na začátek října.