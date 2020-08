Do konce tohoto roku měla být zrekonstruována střecha jednoho z nejstarších opavských kostelů, kostela svatého Václava. Jenže vše je nyní odsunuto. Firma, která měla opravy provádět, se do akce nechce pouštět. Za vším stojí složitá konstrukce lešení, které podle památkářů nesmí být zakotveno do fasády kostela.

Kostel svatého Václava v Opavě. | Foto: Archiv redakce

Avšak tesaři za těchto okolností na střeše pracovat s ohledem na svou bezpečnost nehodlají. „Musela se počítat statika. Firma celou dobu pracovala na tom, aby vše zvládla, provedly se veškeré technické podmínky k přípravě. Avšak zjistili, že jejich subdodavatelé, tesaři, kteří měli střechu dělat, odmítli na stavbu jít. Mají obavy, že když lešení není zakotveno, mohlo by dojít k riziku. I proto, že někteří z nich jsou již starší osoby. V případě většího větru hrozí potencionálně vyšší riziko úrazu. Proto za námi firma přišla s tím, že nejsou schopni realizace. Že udělali vše pro to, aby rekonstrukce byla provedena, jenže je do toho nepustili památkáři,“ přibližuje opavský primátor Tomáš Navrátil.