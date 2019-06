Loni v prosinci odkoupilo město tuto chátrající technickou památku od Českých drah s jasnou vizí – věž se dočká revitalizace. V těchto dnech už byly zahájeny práce na její obnově, které se týkají především střechy. „Rekonstrukce má za cíl zabránit další degradaci kulturní památky, a to realizací přesné kopie původního krovu a střechy. Navrhované úpravy spočívají v nahrazení poškozených prvků krovu s kompletní výměnou střešního pláště dotčené části.

Ocelová konstrukce bude doplněna o chybějící prvky a ochráněna proti korozi. Dřevěná část a krytina bude úplně vyměněna, zastřešení je provedeno krytinou z keramických pálených tašek, takzvaných bobrovek na laťování. Odstín střechy je navržen červený,“ přibližuje mluvčí města Kristina Neničková. Revitalizace se týká také oken či okapů. Hotovo by mělo být v průběhu letošního srpna, práce na věži spolknou asi jeden milion korun.

Do budoucna se počítá i s tím, že by si věž mohli lidé prohlédnout také zevnitř, například u příležitosti významných dní. Jisté je to, že kochat se výhledem do okolí možné nebude. Vzniku potencionální rozhledny totiž brání ocelová nádrž na vodu, která se ve věži nachází a zabírá velkou plochu horní části stavby.