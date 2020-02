Kamenná socha Jitro zmizela z podstavce v Městských sadech do restaurátorského ateliéru před více než deseti lety. Od té doby zeje chátrající sokl prázdnotou. Naše redakce se proto pokusila osud sochy vypátrat.

Takto vypadala socha Jitro v dobách, kdy ještě v parku stála. | Foto: archiv Deníku

Když si uděláte procházku do opavských Městských sadů a vstupujete do nich z ulice U Opavice, pak pokud by vaše kroky vedly dále rovně směrem ke koupališti, bezpochyby si všimnete osamoceného kamenného podstavce.