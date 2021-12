Cílem sbírky je alespoň trochu zpříjemnit „pobyt“ během Vánoc v nemocnici pacientům i zdravotníkům tradičním vánočním pamlskem. Každý dárce, který se rozhodne svými cukrářskými výrobky do sbírky přispět, může na speciální krabičku napsat povzbuzující vzkaz.

Cukroví mohou lidé přinést od 18. do 22. prosince vždy od 15 do 18 hodin přímo do Kupe. Tam bude zabaleno do předem připravených krabiček a ty pak budou průběžně odevzdávány přímo na infekční oddělení Slezské nemocnice.