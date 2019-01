Terezie Halásková: Zažila jsem císaře pána a deset prezidentů

Opava - Leckterý padesátník by jí mohl závidět vitalitu a energii. Paní Terezie Halásková, druhá nejstarší obyvatelka Opavy, nyní oslavila již své sté první narozeniny. Dle její aktivity a neustálého úsměvu by to ani nikdo nepoznal.

Paní Terezie Halásková pochází původně z Prostřední Bečvy na Valašsku. Do Opavy se odstěhovala s manželem po válce v rámci výzvy Pomozte Slezsku. Jako učitelka tady poté působila na několika základních školách. Dnes už žije ve svém bytě v nejvyšším patře bytového domu bez výtahu sama a přichází ji jen asi čtyřikrát do týdne pomoci ošetřovatelka. S tou paní Terezie chodí alespoň dvakrát do týdne na procházky. Ale, i když nejde ven, bez pohybu nezůstává. Jak sama říká, v jiné dny zase absolvuje chození po schodech od bytu dolů a zpět. Před pár dny přišli s gratulací této dámě rovněž zástupci města v čele s náměstkyní primátora Pavlou Brady (ZEL). Poté, co paní Halásková přijala blahopřání, se zavedla konverzace na obligátní téma, jak se jí nyní daří. A oslavenkyně hned ze začátku prokázala, že ani ve svém pokročilém věku neztrácí smysl pro humor. To když na otázku odpověděla s úsměvem: „No, už je to poznat. Začínám mluvit po valašsku." V příjemné atmosféře, u stolu s domácími klobáskami, dezerty a sklenicemi vína, pak vyprávěla o svém životě. Útulným obývákem, jehož zdi pokrývaly obrazy znázorňující krajinu jejího rodného Valašska, se nesl její kultivovaný a přitom velmi srdečný a citlivý projev. Náznak smutku byl v jejím hlase rozpoznatelný pouze několikrát. To když například hovořila o svých nemocných dcerách nebo vzpomínala na svých šest sourozenců, z nichž už je naživu jen jeden bratr, kterému je přes devadesát let, a žije až v dalekých Otrokovicích. Málokdo si umí představit, co všechno Terezie Halásková od svého narození 25. listopadu roku 1911 až do současnosti prožila. „Zažila jsem císaře pána a nejméně deset prezidentů," vypočítává hrdě. Vzpomíná mimo jiné, že nejkrušnější chvíle hladu prožívali po první světové válce, kdy nebylo do úst doslova téměř nic, a vypráví poté i další příběhy ze svého mládí a života. Má jich řadu a jeden zajímavější než druhý. V Terezii Haláskové se nezapře rozená vypravěčka. V současnosti ji vozí přes týden obědy Charita z jedné místní školní jídelny. O víkendu si pak vaří doma. A jak sama deklaruje, na nějaké diety nehledí. „Člověk má jíst všechno, na co má chuť. Tak si třeba udělám řízky. Někdy si říkám, že už možná ani nic jiného než řízky neumím," odlehčuje opět celé téma oslavenkyně. Před lety ji přemlouvali, aby se přihlásila do Domova pro seniory ve Slavkově. Ale ona odmítla. Chtěla zůstat doma. „Měla jsem tam nejlepší kamarádku, kterou jsem jezdila navštěvovat. A viděla jsem, jak jí tam je. Já musím pořád něco dělat. A tam bych jen seděla a nemohla nic," vysvětluje paní Terezie. „Dneska už bych tam i šla, ale teď už mě tam pro změnu nechtějí," tvrdí po chvíli, ale znovu jí při tom na tváři pohrává šibalský úsměv. Nebýt důstojných šedých skrání, francouzské hole, která ji dělá oporu při chůzi, a pár neduhů neodmyslitelných u starších lidí, nikdo by si netipoval, že tato milá a sympatická žena stojící před ním prožila na tomto světě již více než celé jedno století. Terezii Haláskovou lze pouze obdivovat a závidět jí její neutuchající entuziasmus. Snad jí vydrží i nadále.

Autor: Tomáš Pustka