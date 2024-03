Do půlky března lidé koupí vstupenku za zvýhodněných 600 korun, poté už lístek bude stát 800 korun. Zlevněné vstupné pak platí pro seniory nad 65 let, děti a držitele průkazu ZTP/P, ti zaplatí do 15. března 200 korun, po uplynutí data 400 korun. Lístky zájemci koupí přes službu TicketPortal.

Zpoplatnění této části festivalu dopálila na sociální síti některé opavské doběla, jelikož se domnívají, že když jde o oslavy založení města, vstupné by se platit nemělo. „Je smutné, že Opava slaví a vstupné je stejné jako výročí,“ uvedla diskutující na Facebooku pod informacemi o oslavách. Další uživatelka se k ní přidala: „Tak to už je moc, Opava slaví, a my budeme platit.“

Magistrát města Opavy cenu obhajuje řadou nákladných záležitostí, které zaručují hladký průběh festivalu. „Jedná se o akci až pro 10 tisíc návštěvníků, což samozřejmě klade velké požadavky na bezpečnost. Od počtu zakoupených vstupenek se odvíjí další zabezpečení. K tomu je nutné zařídit stage včetně ozvučení, osvětlení, gastro, zdravotní službu, zázemí, toalety a další. Při takto velkém počtu diváků je nutná i přítomnost velkého množství organizátorů, a to vše něco stojí,“ vysvětlila vedoucí odboru kanceláře primátora města Opavy Jana Foltysová.

Tipy na víkend: Na Opavsku koncerty, běh i Osmany Laffita

Podle Foltysové by vstupné mohlo stát vzhledem ke zvučným jménům v programu ještě více. „Cena je v porovnání s jinými festivaly či samostatnými koncerty nízká, například vstupenka na koncert Kryštof začíná běžně na částce 890 korun,“ dodala s tím, že cenu se podařilo ještě snížit díky sponzorům, město i tak bude doplácet. „V neposlední řadě by festival zdarma byl likvidační pro komerční festivaly v regionu,“ doplnila ještě Foltysová.

Na festivalu vystoupí i opavští umělci

Deník zajímalo také to, jestli se na dvoudenním festivalu představí také opavští umělci. „V rámci víkendového festivalu vystoupí například opavský zpěvák P.E.T.R. nebo skupina studentů Slezské univerzity The Middle of The Sandwich. Před samotným programem festivalu projde Opavou velký průvod, kde se budou prezentovat i opavské školy, Slezské divadlo Opava nebo Základní umělecká škola v Opava,“ vyjmenovala vedoucí odboru kanceláře primátora.

V Ostravě se otevřela největší a nejmodernější hyperbarická komora

Jedním dechem na závěr sdělila, že součástí neplacené části Opava slaví Fest bude tradiční oslava dětského dne s atrakcemi, vystoupení Michala Nesvadby, Karoly a Kvída. Děti budou bavit ve free zóně v Městských sadech.

Kolik bude festival i celoroční oslavy stát zatím není jasné. „Opava je jedním, nikoliv jediným pořadatelem a jednotlivé programy se ještě tvoří. Počítáme ale se zapojením peněz z města, od sponzorů, z tržeb a jednáme i o participaci kraje,“ popsala Foltysová.

Program Opava Slaví Fest 800

Neplacená část festivalu 24. 5. 2024 Městské sady příchod průvodu a zahájení festivalu 18:30: P.E.T.R. 20:30: Buty 25.5. 2024 Městské sady (dětský den) po celý den atrakce pro děti, bohaté občerstvení, kolotoče 10:00: Karol a Kvído 11:30: Michal Nesvadba 13:15: BraAgas 15:15: Pokáč 17:45: Lenny 20:15: The Middle of the Sandwich