Osmisetletá Opava získá relikvii Karla I., umístěna bude do konkatedrály

Oslavám 800 let od udělení městských práv Opavě dodá na váze také skutečnost, že do reliéfní plastiky Karla I. bude umístěna schránka s ostatky této historické postavy. Pro Opavu je to mimořádná pocta, k níž dojde v sobotu 4. května v 10 hodin v konkatedrále Nanebevzetí Panny Marie po slavností bohoslužbě.

Kliknutím zvětšíte Kliknutím zvětšíte

Konkatedrála Nanebevzetí P. Marie , ve které bude uložena reliefní plastika Karla I.. Se svolením města Opavy | Foto: Deník/VLP Externista

Blahoslavený císař Karel I. rakouský byl posledním panovníkem Rakousko-Uherska a významnou osobností středoevropské historie. Svým životem inspiroval mnoho lidí. Mluvil velmi dobře česky a českou zemi znal, měl ji rád a strávil v ní několik let svého poměrně krátkého života. Rád pobýval v Praze, v Brandýse nad Labem a ve Staré Boleslavi. FOTOGALERIE: Výstavba koridorů v SNO úspěšně pokračuje podle plánů „Věřím, že umístění jeho relikvie do opavské konkatedrály přispěje k šíření odkazu tohoto panovníka, politika, státníka, otce početné rodiny a katolíka s tolerancí k jiným náboženstvím,“ řekl tajemník opavského magistrátu Tomáš Elis, který se na získání relikvie pro Opavu podílel spolu s představeným zemské Modlitební ligy císaře Karla I. za mír mezi národy Milanem Novákem. Konkatedrála Nanebevzetí P. Marie , ve které bude uložena reliefní plastika Karla I.. Se svolením města Opavy.Zdroj: Deník/VLP Externista Byl přítomen jejímu slavnostnímu předání v chrámu ve Staré Boleslavi do rukou generálního vikáře Ostravsko-opavské diecéze Jana Czudka a s opavským děkanem Václavem Koloničným spolupracuje na procesu instalace relikvie v Opavě. Mezi českou veřejností není Karel I. příliš známou postavou Budoucí císař Karel I. strávil část dětství na Pražském hradě, studoval na pražské univerzitě, velel armádě na Těšínsku a v Čechách se také poprvé setkal se svou budoucí ženou Zitou Bourbon-Parmskou. Na trůn nastoupil po smrti Františka Josefa I. v listopadu 1916, ale jeho snahy o ukončení války a sjednání míru výsledky nepřinesly. FOTOGALERIE: V Opavě se opět chystá nejen dětmi oblíbená akce Den mláďat Díky jeho amnestii z roku 1917 byli z vězení propuštěni čeští politici Karel Kramář a Alois Rašín. Karel I. vádl pouhé dva roky, během nichž se snažil minimalizovat rozklad monarchie bez prolévání krve. Jeho humanitární činy mu vynesly pověst mírotvůrce a vládce s láskou ke svým poddaným. Usiloval o smír mezi různými národnostními skupinami v rámci monarchie a hledal kompromisní řešení jejich požadavků. Po pádu monarchie odešel do exilu Po opuštění trůnu pokračoval císař Karel I. dál v charitativních aktivitách. S rodinou žil nejdříve ve Švýcarsku a když jeho snahy o návrat na trůn v Maďarsku ztroskotaly, odešel do vyhnanství na Madeiru. Zemřel v pouhých čtyřiatřiceti letech na zápal plic a zůstala po něm těhotná vdova se sedmi dětmi. Pochovaný je na Madeiře ve funchalském kostele Nossa Senhora do Monte a za své činy byl roku 2004 blahořečený papežem Janem Pavlem II. Je tak druhým českým panovníkem, kterému bylo blahoslavenství uděleno. MOHLO BY VÁS TAKÉ ZAJÍMAT: VIDEO: Jen pro silné nervy. Mladík v Ostravě shodil seniorku do kolejiště Zdroj: Se souhlasem Policie ČR

Tento článek jste si mohli přečíst díky předplatnému Deník Klubu