Nesešlapané, s původní etiketou. V takovém stavu mají lidé nosit PET lahve na sběrná místa, která budou povinně v každém obchodě a benzínce s rozlohou nad 50 metrů čtverečních. Motivovat je k tomu má zvýšení ceny obalů o onu zálohu, zřejmě ve výši čtyř korun. Odpůrci v tom však vidí nabourání fungujícího systému třídění odpadů a umělé zvýhodňování nápojářů.

„Ani jedna petka ani plechovka se nevypláchne a znovu nenaplní. S ekologií to nemá nic společného. S tím materiálem se stane to samé, co s tím z barevných kontejnerů. Jen sběr bude asi sedmkrát dražší a komodita už nebude obcí,“ varuje před záměrem Petr Havelka z České asociace odpadového hospodářství.

Samosprávy v regionu to vidí podobně. „I dobrá úvaha se dá zkazit špatnou myšlenkou,“ řekl Deníku náměstek primátora Ostravy pro životní prostředí Aleš Boháč. „Zdražíme si veškeré nápoje o cenu zálohy a budeme nosit do obchodu přeplněné tašky s plastem. Celé to bude mít novou logistiku, kvůli novému svozu to ani nebude zrovna nejekologičtější. Toto, nebo třeba řešení, jestli láhev s větším obsahem cukru bude dražší, je jen vytahování peněz z lidí,“ má jasno ostravský politik, současně i starosta Radvanic a Bartovic.

Navrhuje raději sjednotit tvary lahví, což by vyřešilo daleko víc problémů. „Proč musí nápojářský průmysl vyrábět tolik druhů lahví, abychom je pak museli nosit zpět? U nás v obvodu jsme třídění zlepšili o 300 procent, tak proč teď máme něco, co funguje, de facto rušit a nutit lidi někam s tím plastem chodit? Ostrava má třídící linku za 280 milionů korun, která dokáže vše roztřídit. Místo toho nám tu začnou jezdit nové svozové vozy ministerstva, kdy půlka zamýšleného poplatku stejně půjde na chod systému?“ kroutí hlavou Boháč, podle něhož Ostrava téma projednala a návrh odmítla.

Auta budou vozit vzduch. Zdraží lidem poplatek za odpady?

V sousedním Bohumíně to vidí stejně. „Jsme zcela rezolutně proti zavádění zálohování plastových lahví. Léta se snažíme vést občany k třídění a jsme úspěšní. Pravidelně získáváme zlatou nebo stříbrnou keramickou popelnici od společnosti EKO-KOM pro nejlépe třídící město nad 20 tisíc obyvatel v kraji,“ popsal zásah do fungujícího systému místostarosta Bohumína Igor Bruzl. „V menších panelákových bytech nezbývá prostor na shromažďování lahví, stejně tak v menších obchodech. Je-li záměr ekologický, pak teda absolutně nechápu, že svozová auta budou vozit hlavně vzduch. Přijde mi to jako lobby výrobců nealko nápojů,“ dodal pro Deník Bruzl s odkazem na odevzdávání nezdeformovaných PET lahví.