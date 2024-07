Cikánská punková kapela Gogol Bordello na hudební festival Colours of Ostrava (21. ročník), Dolní oblast Vítkovice, 17. července 2024, Ostrava.

/FOTOGALERIE/ Letošní ročník Colours of Ostrava je zahájen. Multižánrový festival pod vysokými pecemi Dolních Vítkovic rozproudil rytmy všech druhů, vyvrcholením prvního dne byl kytarista a zpěvák Tom Morello.

Otvírákem prvního dne letošního ročníku Colours of Ostrava měli být rockeři Queens of the Stone Age, jenže ti krátce před začátkem festivalu ze zdravotních důvodů odřekli účast a zrušili všechny své červencové koncerty.

Nevadí. Organizátoři největšího multižánrového hudebního a kulturního festivalu odvedli skvělou práci a náhradou za „královny doby kamenné“ přivedli držitele Grammy a jednoho z nejlepších kytaristů současnosti Toma Morella. A byl to pravý vrchol prvního dne letošního ročníku Colours of Ostrava.

Areál dostali do varu čeští interpreti. Především Vojta Dyk se svým projektem D.Y.K. Další ze zástupců domácí scény byli Lake Malawi.

Skvělé bylo vystoupení kapely Gogol Bordello, která se do Ostravy vrátila již potřetí a opět nezklamala svým energickým projevem.

Už první den zaplnil velice významně areál v Dolních Vítkovicích, a to největší taháky festivalu teprve přijdou. Ve čtvrtek lákají z českých kapel například Mig 21 nebo Tata Bojs. Vrcholem čtvrtka bude vystoupení Sama Smithe.