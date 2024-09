close info Zdroj: Deník zoom_in Takto dopadly krajské volby v MS kraji v roce 2024.

Oslavy ve štábu ANO

Aplaus všech přítomných si vysloužil dosavadní hejtman Josef Bělica. Ten dovedl hnutí ANO jako lídr k drtivému vítězství v Moravskoslezském kraji a s největší pravděpodobností tak uhájí post hejtmana kraje i pro nadcházející volební období.

close info Zdroj: Deník/Lukáš Kaboň zoom_in Volební štáb ANO, 21. září 2024, Ostrava. Hejtman MS Kraje Josef Bělica.

„Moc si vážím podpory voličů. Jsme připraveni je nezklamat,“ nechal se slyšet lídr vítězného hnutí a hejtman.

Vondrák: Splnili jsme si plán. S ANO vyjednávat nechce

Poraženecká nálada rozhodně nezavládla v řadách uskupení Starostové a Osobnosti pro kraj, které obsadilo v krajských volbách druhé místo. Jeho ústřední osobností je bývalý hejtman Ivo Vondrák, který se tak vrací zpět do krajské politiky poté, co byl svým někdejším ANO nejprve odsunut a nakonec z řad hnutí Andreje Babiše vystoupil.

close info Zdroj: Deník/Lukáš Kaboň zoom_in Volební štáb hnutí STAN+OK, 21. září 2024, Ostrava. Ivo Vondrák.

„Získat patnáct procent je pro nás důvod ke spokojenosti,“ konstatoval se širokým úsměvem Vondrák. Již výrazně vážněji ovšem odmítl možnost, že by na půdě krajského zastupitelstva šlo uskupení do koalice s vítězným ANO. „Nemá to smysl,“ přiznal.

SPOLU chce hledat možnosti

Vládní koalice SPOLU získala v zastupitelstvu třetí místo a deset mandátů. Lídr koalice Radek Káňa respektoval výsledek: „Voliči rozdali karty a teď je na nás politicích, abychom se s výsledky seznámili a pustili se do případného vyjednávání.“

close info Zdroj: Deník/Lukáš Kaboň zoom_in Volební štáb SPOLU, 21. září 2024, Ostrava.

Komunisté jsou rádi

Určitou formu politického comebacku zažili komunisté v nově utvořené koalici s názvem STAČILO! Oslovili 7,45% voličů a získali 5 křesel v krajském zastupitelstvu. „My jsme říkali, že za úspěch budeme považovat, pokud náš výsledek bude dvojciferný,“ uvedl lídr pro Moravskoslezský kraj Ivan Strachoň. Dle jeho mínění lidé v kraji i zbytku republiky vnímají koalici STAČILO! jako alternativu současné politické scény.

close info Zdroj: Deník/Lukáš Kaboň zoom_in Volební štáb STAČILO!, 21. září 2024, Ostrava. Josef Babka

SPD přišla o dva mandáty

Uskupení SPD – Trikolora a PRO se prosmýklo se ziskem 6,41% jako poslední do zastupitelstva kraje. V něm bude mít čtyři křesla. „Nadšení samozřejmě nejsme, protože jsme přišli o dva mandáty,“ přiznal lídr kandidátky Jan Síla. Ztrátu vidí v tom, že podle jeho slov hnutí ANO převzalo část programu uskupení a tím nalákalo část původních voličů SPD na svou stranu.

close info Zdroj: Deník/Lukáš Kaboň zoom_in Volební štáb SPD, 21. září 2024, Ostrava. Jan Síla

Propadák Pirátů? Klusová zvažuje konec

Ačkoli atmosféra působila uvolněně, bylo znát, že v táboře Pirátů po zveřejnění výsledků zavládlo velké napětí. Strana zůstala pod kvótou 5% hlasů a se ziskem 3,85% se do zastupitelstva Moravskoslezského kraje nedostala.

close info Zdroj: Deník/Lukáš Kaboň zoom_in Volební štáb Piráti, 21. září 2024, Ostrava. Zuzana Klusová.

„Budeme zpracovávat analýzu. Budeme to řešit i na celostátní úrovni,“ prozradila lídryně kandidátky Pirátů Zuzana Klusová. Sama z neúspěchu zřejmě vyvodí osobní důsledky: „Jelikož jsou to mé druhé prohrané volby, tak budu vážně uvažovat o tom, zda budu pokračovat dál.“

