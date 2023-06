/FOTO, VIDEO/ Úleva a současně obavy. Takové pocity nyní zažívají obyvatelé Ludgeřovic a dalších obcí na rozhraní Opavska a Ostravska. Po mnohaletém plánování a překonávání nejrůznějších překážek v pondělí 12. června začne výstavba dlouho plánovaného kruhového objezdu ve frekventované křižovatce ulic Hlučínské a Markvartovické nedaleko kostela.

V Ludgeřovicích vznikne kruhový objezd. | Video: Deník/Jaroslav Perdoch

Práce mají trvat 140 dnů. Výstavba přinese dopravní omezení. Zejména lidem, kteří jedou do Markvartovic a Šilheřovic. Komplikovanější bude i cesta z Hlučína do Ludgeřovic.

Opravovaný úsek bude neprůjezdný, během letních prázdnin se tudy nedostanou ani vozidla Integrovaného záchranného systému (IZS) a městské hromadné dopravy (MHD).

„Stávající křižovatka ve tvaru písmene Ypsilon je díky svému plošnému uspořádání i podélnému sklonu dost nepřehledná. Vznikem kruhového objezdu, který bude mít čtyři větve, zde bude doprava klidnější a hlavně bezpečnější. Součástí projektu, na kterém po celou dobu kraj spolupracuje s obcí Ludgeřovice, je také úprava návazných pěších tras,“ uvedl náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje pro dopravu Radek Podstawka. Po celou dobu budou muset řidiči počítat s objížďkou. Ta povede po ulici I/56 do Hlučína a následně po silnici číslo II/469 směrem na Markvartovice. Další možností je cesta z Ostravy přes Antošovice.

„Jsem hodně rádi, že výstavba kruhového objezdu konečně začne. Čekali jsme na to patnáct roků. Kruhový objezd bude velkým přínosem. Samozřejmě to během výstavby přinese dopravní komplikace, s tím se musí počítat. Hledali jsme nejvhodnější objízdné trasy. I kvůli školákům a studentům jsme se snažili hlavní stavební práce nasměřovat do období prázdnin,“ řekl Deníku starosta Ludgeřovic Daniel Havlík.

Do konce června bude místem umožněn průjezd vozidlům IZS a MHD. V další etapě od 1. července do 3. září bude platit úplná uzávěra pro veškerou dopravu. Pak tudy opět záchranáři a autobusy projedou.

Rekonstrukce ovlivní provoz autobusových linek 56, 67 a 68. Od 12. června bude linka 56 odkloněna na silnici I/56. Linky 67 a 68 pojedou po svých trasách jen s drobnými úpravami. Výlukové jízdní řády budou vyvěšené na zastávkách.

Cena stavby byla vyčíslena na 12,3 milionu korun, Moravskoslezský kraj zaplatí 9,8 milionu, zbytek pokryje obec Ludgeřovice ze svého rozpočtu.