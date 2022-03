V okolí se nachází jen několik menších prodejen potravin a čerpací stanice. Podle zjištění Deníku zde bude sídlit až dvanáct obchodů. „Počítáme s otevřením v červnu 2022,“ řekl Deníku zástupce investora.

Konkrétní firmy, které zde budu nabízet své služby, specifikovat v současné době nechtěl. Z dostupných informací vyplývá, že by mělo jít od potravin, přes oblečení až po domácí potřeby. „Je to všehochuť, všechny prostory jsou již obsazené,“ dodal zástupce.

Špatná adresa?

Místní obyvatelé jsou volbou umístění nákupního centra překvapeni. „Všiml jsem si, že se tu něco staví, ale vůbec mě nenapadlo, že tady bude nákupní centrum. Co si budeme nalhávat, tato adresa rozhodně nepatří mezi nejlepší,“ uvedl jeden z místních, který se však na otevření těší. „Budu to mít za rohem, takže nemusím jezdit do centra města,“ dodal.

Přestože zatím není zcela jasné, jaké firmy se v nákupním centru objeví, jedno je jisté. Bude zde Lidl. U stavby již visí poutač této společnosti s termínem otevření v červnu 2022.

