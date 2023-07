/VIDEO/ Alena Schaffartziková a Nikol Vítečková z Opavy jsou kolegyně z práce, obě působí jako strážnice u ostravské městské policie. Jsou ale hlavně parťačky ve sportu. A mají úspěchy! Nyní přidaly další.

Alena Schaffartziková a Nikol Vítečková na soutěži Czech Pole Sport Open 2023 v Praze. Snímek je ze sportovní části soutěže. | Foto: se souhlasem Czech Pole Sport Open 2023

Už více než sedm let se sympatické strážnice ve dvojici věnují pole dance, čili tanci u tyče. V náročné disciplíně, která obsahuje akrobatické a gymnastické prvky, se jim loni podařilo zvítězit na mistrovství světa ve Švýcarsku. Ničeho „většího“ prý v tomto oboru dosáhnout nelze. Obě dámy se teď pustily do něčeho nového, rozhodly se vyměnit nářadí. Místo na tyči společně cvičí zavěšené ve vzduchu na kruhu. A jsou z nich i úspěšné trenérky.

Všechno se naučily samy

Aerial Hoop neboli vzdušná akrobacie na závěsném kruhu. Tak zní oficiální název sportu, kterému se začaly Alena Schaffartziková a Nikol Vítečková věnovat teprve letos v lednu. Navzdory tomu v něm už zaznamenaly velké úspěchy.

Od lešenářské trubky k mistryním světa. Opavanky jsou špičkami v tanci na tyči

Začátky byly ovšem podobné jako kdysi u pole dance, když se učily tančit venku na zahradě u lešenářské trubky. „Letos v lednu jsme si pořídily závěsný kruh do našeho studia Jiný pole dance v Opavě a začaly jsme se tvrdě připravovat na soutěž. Opět bez trenéra a všechny cviky jsme se snažily okoukat z videí na internetu. Naštěstí pravidla na soutěži IPSF jsou dost podobná jak na kruhu, tak na tyči, tudíž máme na čem stavět,“ líčí Alena Schaffartziková.

Alena Schaffartziková a Nikol Vítečková na soutěži Czech Pole Sport Open 2023 v Praze. Snímek je z artové části soutěže.Zdroj: se souhlasem Czech Pole Sport Open 2023

Trénují, kdy to jen jde. „Vzhledem k našemu zaměstnání, kdy máme dvanáctihodinové směny a střídáme krátký a dlouhý týden, tomu obětujeme každý volný den,“ upřesňuje.

Dva měsíce a hned medaile

Aerial Hoop spadá pod federaci IPSF, ve které se tanečnice minulý rok staly světovými šampionkami na tyči. „Letos v únoru se konala v Praze soutěž Czech Aerial Hoop Open, kde jsme se přihlásily za účelem získání zkušeností do červnového šampionátu IPSF, který byl pro nás nejdůležitější a už po dvou měsících, kdy jsme poprvé naskočily na kruh, jsme vybojovaly bronzovou medaili,“ pokračuje sympatická sportovkyně.

Zdroj: Youtube

V disciplíně vzdušné akrobacie na závěsném kruhu přišel pro dvojici významný okamžik 2. června na druhém ročníku soutěže Czech Pole Sport Open 2023, který se pod záštitou IPSF konal v Praze. „Měly jsme připravené dvě závodní skladby a vybojovaly jsme první místo v kategorii Aerial Hoop doubles, zároveň jsme vytvořily nový světový rekord, 45,5 bodů v této kategorii. A získaly jsme také první místo v kategorii Artistic Hoop doubles, a tím se kvalifikovaly na mistrovství světa v obou kategoriích. To se bude konat letos ve dnech 26. až 29. října v Polsku,“ prozrazuje Deníku Alena Schaffartziková.

VIDEO: Strážnice z Ostravy to umí rozbalit i u tyče. Žasne celý svět!

Na polské mistrovství se z Prahy ve sportovní části automaticky kvalifikoval vítěz, druhá dvojice pak postupuje s určitým počtem bodů. V „artové“ části pak postupuje jen vítěz.

Závody a soutěže ale nejsou to jediné, čím sportovkyně vyplňují svůj čas. Zároveň se totiž pasovaly do role trenérek pole dance a je třeba říci, že úspěšných. „Svěřenkyně našeho studia Jiný pole dance Kateřina Jůzová a Lenka Biskupová získaly zlato v disciplíně Pole Sport Junior doubles, to je věková kategorie 15 až 17 let a taktéž postupují na mistrovství světa. Jsme nesmírně pyšné na jejich výkon a na to, že naše cenné zkušenosti v kariéře pole dance můžeme zužitkovat, předávat dále a trénovat tak talentované a ambiciózní holky, jako jsou právě ty dvě,“ pochvaluje si Alena Schaffartziková.

VIDEO: Z mechanika v Tatře biskupem. Ve vedení nahradil Františka Lobkowicze

V trénování chtějí určitě pokračovat. „A dojíždí za námi i dvojice z Brna nebo Olomouce. Je to super a rády bychom pokračovaly co nejdéle, protože v tomto jsme se našly,“ usmívá se.

Zdroj: Youtube

Alena Schaffartziková s Nikol Vítečkovou se tedy zatím věnují čistě soukromému trenérství. V minulosti ale cvičily i malé sportovce. „Měly jsme to tak, když jsme otevíraly studio. Pak ale přišel covid a musely jsme zavřít. Poté jsme za nějakou dobu vedly lekce úplných začátečníků, jenže dvěma našim trenérkám se narodila miminka a ve dvou se to ještě s naší prací a naším vlastním tréninkem nedalo stíhat. Nyní se tedy věnujeme jen soukromým lekcím a připravujeme holky na závody. Ale nevylučujeme, že někdy do budoucna bychom se otevřely i pro veřejnost, teď však momentálně ne,“ dodává.