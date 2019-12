Pachatel hrůzného činu z ostravské fakultní nemocnice byl nalezen mrtev v Děhylově na Opavsku. Aleš Zygula, ředitel společnosti, v níž střelec pracoval, Deníku jeho totožnost potvrdil. „Je pravda, že útočník z Fakultní nemocnice Ostrava byl náš pracovník, náš stavební technik,“ řekl Deníku Zygula, podle něhož si dvaačtyřicetiletý střelec Ctirad Vitásek vzal do hlavy, že je těžce nemocný a že ho nikdo nechce léčit. Vitásek poslední měsíc nechodil do práce, posledních čtrnáct dní byl na nemocenské. „Špatně se mi to vstřebává, dobře jsem ho znal,“ řekl Deníku jeho kolega Radoslav Musil. „Asi to pravda je, když to potvrdila policie i šéf, ale z fotek, které mi přišly, jej nepoznávám, ani stříbrný Renault Laguna, kterým měl ujíždět, neměl. Já tomu prostě nevěřím,“ dodal Musil.