Stalo se tak během jedné z nejdrsnějších hasičských soutěží světa The World’s Strongest Firefighter, která se v březnu v rámci proslulého Arnold Sports festivalu konala v USA. Miroslav Šín byl jedním z účastníků.

„Má velmi dobrý stisk. Když si uvědomíme, že je mu čtyřiasedmdesát let, nezbývá než smeknout,“ prohlásil Miroslav Šín, který z rukou Arnolda Schwarzeneggera, jenž nad setkáním držel záštitu, převzal pamětní medaili.

Setkání s hereckou legendou bylo pro Miroslava Šína obrovský zážitek. „Všechno mi to dochází až postupně. Bylo to neskutečné – samotná soutěž i setkání s Arnoldem Schwarzeneggerem,“ řekl Miroslav Šín a dodal: „Při předání účastnických medailí jsem mu poděkoval, za to, že mě pozvali a mohl jsem si splnit sen, být na takovýchto závodech.“

Podle Miroslava Šína je Arnold Schwarzenegger mimořádná osobnost. „Je to sympaťák, neskutečně charismatický. Těší se velké úctě a respektu. Když během jedné ze soutěží, kterou jsme sledovali, procházel kolem a moderátor se o něm jen zmínil, několik tisíc lidí povstalo a začalo tleskat,“ přiblížil situaci Miroslav Šín, který si sám při pohledu na „živého“ Arnolda Schwarzeneggera vybavil hned několik jeho legendárních rolí. „Terminátor, Barbar Conan a mnoho dalších. Jak jsem řekl, až teď mi dochází, koho jsem osobně poznal,“ dodal.

Pozvání

Březnové setkání s Arnoldem Schwarzeneggerem však nemusí být poslední. Miroslav Šín svým výkonem zaujal pořadatele natolik, že ho přímo v místě her pozvali na další ročník. A to není jen tak! Jde totiž o zcela výjimečné klání, na které se nelze kvalifikovat. Nejlepší hasiče planety si vybírají a zvou organizátoři. V letošním ročníku, kterého se nakonec zúčastnilo čtrnáct borců, skončil Miroslav Šín desátý. „Musím se přiznat, že jsem ještě nikdy nic těžšího v životě neabsolvoval,“ uzavřel ostravský hasič.