Perspektivní práci nabízí až padesáti novým zaměstnancům, kterým poskytne kromě obvyklých benefitů ještě náborový příspěvek ve výši až 40.000 Kč. Společnost Ostroj stále patří mezi významné a stabilní zaměstnavatele v rámci Moravskoslezského kraje a nyní získala zvýšený objem zakázek.

Minulý rok pro ni rozhodně nebyl jednoduchý zejména od března do srpna, kdy celá ekonomika, včetně oboru strojírenství a automobilového průmyslu, žila ve velké nejistotě. Objem výroby se začal výrazně zvedat až na konci třetího a během čtvrtého kvartálu.

„Hospodářský výsledek za rok 2020 se nám zvrátit nepodařilo a skončili jsme v poměrně výrazné ztrátě. Ta byla z velké části tvořena zapracováním opravných položek na nepotřebné zásoby, související s rozhodnutím o uzavření dalších dolů společnosti OKD a očekávaným snížením dodávek náhradních dílů do jejich provozů. Naše společnost je však kapitálově silná. Plánuje použít část nerozděleného zisku z minulých let k realizaci investic, pozastavených v roce 2020, konkrétně zejména k investicím do nové galvanické zinkovací linky divize Galvanovny a do fotovoltaiky,“ říká generální ředitel společnosti Ostroj Aleš Martínek.