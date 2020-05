Obě střediska Charity Opava jsou otevřena od pondělí 25. května. Jak v sociálně-terapeutické dílně Radost, tak v denním stacionáři pro osoby s těžkým mentálním i tělesným postižením Mraveneček, měli kvůli vyhlášení nouzového stavu zavřeno od 16. března.

Dílna Radost je již plně připravena. Byla řádně vydezinfikována a například stoly jsou rozmístěny tak, aby byly dodržovány předepsané rozestupy. „Klientům zatím nemůžeme poskytnout stravu, proto si musí donášet svoje vlastní jídlo z domu a konzumovat ho každý zvlášť. Pokud to půjde, máme v plánu s nimi každý den alespoň na chvíli vyrazit na procházku, abychom se nadýchali čerstvého vzduchu a nemuseli sedět v dílnách,“ říká vedoucí dílny Radost Tereza Šenková. Jak zaměstnanci, tak i klienti budou muset nosit roušky. Častější bude také dezinfekce. Od pondělí navštěvuje Radost asi polovina klientů, ostatní zatím zůstali doma, nebo spadají do věkové kategorie nad padesát let, které se rozvolnění zatím netýká.

V Mravenečku přivítali takřka plný počet osob. Z celkových dvaceti se omluvili pouze dva klienti, kteří nastoupí v září, pět jich pak začne docházet už od června. Při příchodu bude všem měřena teplota, také zde bude častější dezinfekce, dodržování rozestupů a nošení roušek. „Se všemi opatřeními jsme opatrovníky seznámili a nikdo neměl žádné námitky. Jak oni, tak i klienti jsou totiž moc rádi, že budou moci přijít a setkat se s námi se všemi. I jim už chybí kolektiv kamarádů a po dlouhém pobytu doma se těší na změnu prostředí,“ uvedla vedoucí Mravenečku Jana Konopková.