Najdou ji v Obchodním centru Silesia Tesco v Těšínské ulici v Opavě a provozovatelem bude sociálně terapeutická dílna Charity Opava Radost. Zákazníky budou obsluhovat její mentálně znevýhodnění a duševně nemocní klienti. Nejsou to však žádní nováčci, obsluhování na rautech nebo v kavárně si už vyzkoušeli. Jejich nakažlivý entuziasmus si pamatují návštěvníci slavnostních vernisáží fotosoutěže Můj svět v Historické výstavní budově Slezského zemského muzea nebo Galerijní kavárny Re-use v prostorách Slezanky během festivalu Landscape v roce 2016.

Do Kavárny pro Radost si v předstihu sami vyrobili prostírání, látkové tulipány, ubrousky a další výzdobu. Kavárna bude po oba měsíce otevřena vždy od 8 do 15 hodin a pro děti bude připraven dětský koutek. Zákazníci si v kavárně mohou koupit i výrobky charitních dílen. „Ekonomický zisk není hlavním cílem, tím je sociální přínos pro naše klienty. Trend sociálních kaváren se v Česku začíná stále víc prosazovat a my nechceme zůstat pozadu,“ říká vedoucí terapeutické dílny Tereza Šenková. Lidé s postižením tak získají cenné pracovní zkušenosti a budou se moci aktivně a přirozeně začleňovat do společnosti.