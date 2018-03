Otevřená kružberská přehrada přilákala o víkendu davy lidí

Je sobota, něco po deváté hodině. Přijíždíme ke kružberské přehradě, kde je den otevřených dveří. Je mlha, teplota okolo nuly.

Všude, kde to jen jde, jsou zaparkovaná auta, lidé přicházejí z obou stran. Mladí, staří i děti. Přicházíme k bráně, kde prohlídka vodního díla začíná. Tvoří se fronta. Přicházejí další a další lidé. Zhruba po čtvrt hodince čekání přichází jeden ze zaměstnanců a otevírá bránu s tím, že máme sejít po schodech až úplně dolů. Sotva bránu zavře, přicházejí další lidé a čekají, až je s nadcházející skupinou pustí.

Jsme dole. Kocháme se výhledem na hráz. Obloha se pomalu protrhává, začíná svítit slunce. Netrpělivě čekáme, až se otevřou modré plechové dveře a pustí nás dovnitř. Do míst, kam se běžně nedostaneme. Po pár minutách přichází průvodce, řekne pár slov a pustí nás. Chladný a vlhký vzduch, voda kapající ze stropu a plíseň na stěnách dávají jasně znát, že jsme ve vodárenském objektu. Procházíme dlouhými štolami. Prostory jsou stísněné, určitě nic pro klaustrofobiky. Je slyšet zvuk turbín, které později i vidíme.

Vycházíme ven. Jsme na druhé straně přehrady. Po stranách jsou sádky a kádě s rybami. Někteří si ryby na místě kupují. „Já už jsem tady byla jednou. Z dcerou a partnerem jsem tady ale poprvé a líbí se nám tady,“ řekla Petra Víchová z Opavy.

Už počtvrté pak nahlédla do útrob přehrady Kateřina Otlíková z Chuchelné. „Dva roky zpátky to ale bylo lepší, byl u toho i odborný výklad, který dnes trochu chybí. Bylo to zajímavější. Po zimě je to ale super rozptýlení, tak přijdeme i příští rok,“ zmínila.

Své nadšení pak neskrýval Tomáš Grygarčík z Malých Hoštic. „Strašně se mi tady líbí, jsem tady už asi počtvrté. Zkusit bych chtěl i nějakou přehradu v Beskydech,“ uvedl.

Podobná slova pak zazněla také z úst Richarda Wernera z Oldřišova. „Výborné to tady je, jsem tady podruhé a určitě tady zavítám i příští rok,“ podotkl.