OBRAZEM: Ochoz radniční věže Hlásky se opět otevírá. Takto vypadá Opava z výšky

Tradičně v době adventu mohou zájemci vystoupat na radniční věž Hlásku na Horním náměstí. A otevře se pro ně i letos. Výstupy by měly začít v těchto dnech a potrvají denně až do 23. prosince vždy od 16 do 20 hodin.

Jednou z možností, jak Opavu spatřit z ptačí perspektivy, je vystoupat na šedesátimetrovou radniční věž Hlásku. Ilustrační foto. | Foto: Deník / Veronika Bernardová

O sobotách a nedělích bude navíc přístupná i Expozice Opava/Troppau. Vstupenky budou k dostání na místě nebo v Turistickém informačním centru. Lístek pro dospělého stojí 30 korun, děti do 15 let a osoby ZTP a ZTP/P zaplatí 10 korun. Výstupy se budou řídit právě platnými vládními opatřeními. Aktuální informace budou zveřejněny na Facebooku a webu města.