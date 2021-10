Původně měl být uzavřen do listopadu, otevře se však již 15. října. „Skvělá zpráva pro Ostravu a blízké okolí Hlučínska. Díky dvousměnnému nasazení stavbařů bude opravovaný most silnice I/56 u Outlet Areny Moravia obousměrně zprovozněn už v pátek 15. října 2021 ráno. Předčasně tak skončí nutnost objížděk pro osobní i nákladní dopravu,“ uvedli zástupci Ředitelství silnic a dálnic.

Řidiči chystané otevření mostu vítají, zároveň se však netají svými obavami. Mostem sice projedou, po několika stech metrech však narazí na další objížďku. Kvůli tramvajové rekonstrukci je totiž pro osobní dopravu uzavřena Hlučínská ulice.

Oprava

Oprava mostu začala 1. června a způsobila obrovské komplikace. Na objízdné trase přes Ludgeřovice, Petřkovice a Koblov v prvních dnech zkolabovala doprava, v době ranní a odpolední špičky se nadále tvoří kolony. Například v pondělí po ránu stála vozidla až v centru Petřkovic a cesta do Ostravy se protáhla na desítky minut.

Již od uzavření mostu se Sdružení obcí Hlučínska a starostové zmíněných tří ostravských obvodů snažili docílit alespoň nočního průjezdu přes most. To se podařilo dosáhnout před několika dny. Průjezd je umožněn od 19 do 5 hodin. „Od té doby jsme se konečně po několika měsících vyspali,“ řekla Deníku Martina Cnotová, která bydlí v Petřkovicích.

„Ten hluk, který nás trápil celou noc, najednou ustal. Až jsem chvilku přemýšlela, co se stalo. Pak jsem si uvědomila, že je most v noci průjezdný. Chtěla bych všem, kteří se o to zasloužili, moc poděkovat,“ dodala Martina Cnotová. Že se most s předstihem otevře již 15. října, je podle Martiny Cnotové skvělá zpráva.

Další komplikace

Jedním dechem ale dodala, že celkové uklidnění nečeká. „Už to sice nebude tak hrozné, ale kolem nás se bude dále jezdit, a to kvůli uzavřené Hlučínské ulice v Přívoze,“ řekla Martina Cnotová. Její slova potvrzují i lidé, kteří o otevření mostu diskutují na sociálních sítích.

„Fajn, ale je to na prd, když je neprůjezdný Přívoz,“ uvedl jeden z pisatelů. Další se netajili tím, že budou nadále volit cestu přes Petřkovice a Koblov. „Přes most u Outlet Areny to bude ucpané kvůli Hlučínské ulici,“ napsal jeden z diskutujících.

Tramvajová oprava Hlučínské ulice je akcí ostravského magistrátu a Dopravního podniku Ostrava. Rekonstrukce začala v září a v několika etapách potrvá až do příštího jara. Hlučínská ulice bude neprůjezdná až do konce roku, poté by mělo dojít k postupnému uvolnění.