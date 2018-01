Přejezdu u Rybníčků stále patří smutné prvenství

Na Opavsku se v loňském roce řešily celkem čtyři dopravní nehody, které se staly na železničních přejezdech. Statistikám vévodí úsek u Rybníčků.

Železniční přejezd. Ilustrační foto. Foto: Slávek Růta

Drážní inspekce před nedávnem zveřejnila čísla za rok 2017. Počet střetnutí na českých přejezdech v porovnání s předchozím rokem 2016 klesl o dvě procenta. Celorepublikově nejhorším měsícem loňska byl leden, kdy se řešilo hned pětadvacet takových nehod.

Na Opavsku se nejvíce srážek mezi vlakem a motorovým vozidlem událo během podzimu. Jednalo se celkem o tři případy. První nehoda se však stala v průběhu 21. května nedaleko Mokrých Lazců. Obešla se bez zranění i navzdory tomu, že přejezd byl opatřen signalizačním zařízením.

Podzimní nehody „zahájil“ říjnový střet volskwagenu a osobního vlaku na trati spojující Opavu s Hradcem nad Moravicí. Řidička nedala přednost a náraz do soupravy ji odhodil do přilehlého pole. Na místě spolujezdce seděl muž a ve voze byly i dvě děti tříletá holčička a o pět let starší chlapec.

Posádka utrpěla lehká anebo středně těžká zranění.

K nehodě došlo v obávaném úseku nedaleko otické části Rybníčky. Železnice přechází přes vedlejší silnici, přičemž opodál je odbočka na hlavní komunikaci mezi Opavou a Hradcem. V dopravní špičce se stává, že dlouhá vozidla nestačí včas odbočit a jejich zadní část vlak zachytí.

K nehodám však docházelo i při odbočování na vedlejší silnici, kdy řidiči včas nestačili opustit kolejiště před přijíždějící soupravou. To byl mimochodem také případ třetí loňské nehody během 15. listopadu, na den přesně měsíc od předchozí srážky na stejném přejezdu.

Řidič nákladního vozidla odbočoval z hlavní na Rybníčky a údajně kvůli oslnění sluncem přehlédl, že se k němu blíží vlak. Stihl sice zastavit těsně před kolejištěm, ale srážce se zpětnými zrcátky soupravy zabránit nedokázal. Škoda činila 11 tisíc korun a nikdo nebyl zraněn.

Podle statistik patří zmíněnému přejezdu jedno smutné prvenství. „Jedná se o přejezd s nejvyšším počtem mimořádných událostí u nás,“ komentoval tiskový mluvčí Drážní inspekce Martin Drápal. Od roku 2008 zde došlo celkem ke třinácti nehodám, víc než kdekoliv jinde v České republice.

Strojvedoucí si však naštěstí jsou nebezpečí vědomi a dotčeným úsekem projíždějí nižší rychlostí, takže při srážkách nedochází k těžkým nebo dokonce smrtelným zraněním. Správa železniční dopravní cesty má v plánu přejezd jako takový zrušit. Hodlá jej přebudovat na železniční přechod, kudy auta nebudou moci projíždět. Stane se však nejdříve po dostavbě jižního obchvatu Opavy.

Byť je tento úsek opatřen výstražnými kříži, k nehodám dochází i navzdory tomu, že zde SŽDC ve spolupráci s policií a Správou Moravskoslezského kraje bezpečnost zvýšila na maximální možnou úroveň. U Rybníčků je například veškeré svislé či vodorovné dopravní značení včetně optické brzdy.

Poslední, a to nejvážnější, nehoda na Opavsku se pojí s přejezdem v Bílovecké ulici v Opavě a se sobotou 18. listopadu 2017. Řidič taxislužby nedlouho před desátou hodinou večerní zřejmě nerespektoval světelnou signalizaci a vjel přímo pod vlak. Při střetu utrpěl zranění a jeho spolujezdkyni museli vyprošťovat hasiči.

Oba museli být transportování na Chirurgické oddělení Slezské nemocnice v Opavě. V soupravě jelo tou dobu osm osob, nikdo další zraněn nebyl.

V opavském okrese tedy během loňska došlo ke čtyřem nehodám na přejezdech, což je hned o tři více než v roce předcházejícím. Na smutné krajské prvenství to ale i tak nestačilo. „V Moravskoslezském kraji evidujeme největší počet střetnutí na železničních přejezdech v okrese Frýdek-Místek, kde došlo k pěti střetnutím,“ dodal na závěr Martin Drápal.