Neznámá jedovatá látka unikla do Bečvy 20. září loňského roku a na úseku od Valašského Meziříčí až po Lipník nad Bečvou zahubila nejméně čtyři desítky tun ryb. Zoufalí rybáři spolu s hasiči vytahovali ven z vody uhynulé parmy a ostroretky a odváželi je do kafilérií.

Mnozí rybáři, kteří se brodili řekou, si stěžovali na zdravotní potíže. Někteří měli poleptané ruce a smrkali krevní sraženiny, jiné brněly končetiny. Až po několika dnech od hromadné otravy inspekce životního prostředí konstatovala, že ryby otrávil kyanid.

Později vyplývá napovrch, že stát na havárie takového rozsahu není vůbec připravený. Zásah totiž nikdo neřídil.

„Úřady neměly jasno v tom, kdo zásah záchranných a likvidačních prací při havárii na Bečvě řídí a měl řídit. Slabá, běžné praxi a právním předpisům neodpovídající byla hlavně na začátku spolupráce a podpora odborných institucí státu - České inspekce životního prostředí a Povodí Moravy,“ shrnula místopředsedkyně Senátu Jitka Seitlová, která se případem zabývala a své závěry opírá i o stanoviska předních odborníků.

Vzorky od rybářů vylity

Vzorky z kritických míst a výústí kanálů byly odebrány opožděně a cenné vzorky od rybářů, které získali bezprostředně po havárii, byly bezdůvodně vylity.

„Určení kyanidů nebylo laboratořemi v prvních dnech vůbec prováděno. Čtyři dny se tedy nevědělo, co je ve vodě za látku, přestože se v Bečvě pohybovali rybáři i hasiči a nebylo vyloučeno nebezpečí újmy na zdraví. To považuji za zásadní pochybení,“ konstatovala.

Česká inspekce životního prostředí (ČIŽP) ale ani po roce nepřipouští, že by situaci podcenila.

„Havárii šetřil na místě jeden z našich nejzkušenějších pracovníků a inspekce v ničem nepochybila. Nikdo jí neprokázal žádné provinění. Spousta kroků se mohla udělat jinak, ale výsledek by byl vždycky stejný,“ zhodnotil s ročním odstupem mluvčí ČIŽP Jiří Ovečka.

Podle něj inspekce kvůli havárii na Bečvě do dnešního dne neuložila žádnou pokutu a čeká až na závěry policejního šetření.

Znalec si dal na čas

Šetření hromadné otravy ryb trvalo téměř rok. Znalec Jiří Klicpera, který pro policii zpracovával znalecký posudek, totiž závěrečný verdikt dvakrát odložil.

Původní termín, kdy se měla veřejnost dozvědět více, byl těsně před vánočními svátky. Pak se oddálil až do února letošního roku. Nakonec na policii doputoval až v květnu.

„Bohužel mě zdržela nemoc covid-19, kterou jsem prodělal loni v říjnu. Bylo také nutné doplnit nové důkazy, které jsem musel podrobit analýze. Ta věc byla složitá a posudek se musí napsat tak, aby byl správný - a hlavně nevyvratitelný,“ vysvětloval znalec Jiří Klicpera, který později překvapil veřejnost svými výroky do médií o tom, že viníka havárie zná.

Zatímco znalec zpracovával svůj posudek, scházeli se na protestních akcích aktivisté, kteří už měli zdlouhavého šetření plné zuby. Happeningy se konaly ve Valašském Meziříčí, ale i na jiných místech České republiky.

Envirofest Bečva připomene roční výročí ekologické havárie ve Valašském Meziříčí i nadcházející víkend. Jeho hlavní hvězdou bude zpěvák Tomáš Klus.

Obžaloba: do konce roku

Policie uzavřela šetření sdělením obvinění letos v červnu. Kriminalisté začali kvůli otravě Bečvy stíhat ředitele společnosti Energoaqua, která spravuje areál bývalé rožnovské Tesly.

„Sdělili jsme obvinění jedné fyzické a jedné právnické osobě, a to ze dvou trestných činů -poškození a ohrožení životního prostředí a neoprávněného nakládání s chráněnými volně žijícími živočichy a planě rostoucími rostlinami,“ shrnula mluvčí vsetínské policie Lenka Javorková. Vyšetřování případu podle ní dál pokračuje.

Ředitel společnosti Energoaqua Oldřich Havelka, kterému hrozí až pětileté vězení, zákaz činnosti nebo peněžitý trest, vinu odmítá a hodlá se bránit právní cestou. Proti obvinění podal okamžitě stížnost. „Naše právní zastoupení připravuje další kroky,“ uvedl.

Experiment jako důkaz?

Oficiální verzi znalce Jiřího Klicpery i policie o tom, že jedovatá látka unikla z rožnovského kanálu, nedávno zpochybnil vyšetřovací pokus, který provedli rybáři pod vedením vědce Jakuba Hrušky.

Vlili do Bečvy solný roztok a pozorovali, jak se v řečišti chová. Výsledek experimentu potvrdil jejich domněnku, že ryby začaly hynout až po více než třech kilometrech od vyústění kanálu.

Experiment nyní posuzují vyšetřovatelé i dozorující státní zástupce, který má případ na starosti.

„Všechny argumenty, uváděné obhajobou, musí být prověřené, to je samozřejmé. K experimentu se teď musí vyjádřit znalci, kteří ve spise jsou,“ konstatoval vsetínský státní zástupce Petr Bareš. Případ by chtěl uzavřít do konce roku.

„Rozhodl jsem o stížnosti obviněných, která byla zamítnuta. Momentálně máme na stole podnět k výkonu dohledu, takže bude celý spis putovat na Krajské státní zastupitelství do Olomouce v rámci dohledu nad naším postupem. Dá se očekávat, že se tam spis několik týdnů zdrží, a pak bude vyšetřování pokračovat,“ uzavřel vsetínský žalobce Petr Bareš.