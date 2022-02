Otužilcům budou asistovat dva potápěči s licencí na potápění pod ledem. Jeden bude výkony otužilců dokumentovat kamerou a druhý neustále sleduje jejich bezpečnost. Společná akce otužilců a potápěčů v zaplaveném lomu nedaleko Bruntálu začala vyřezáním otvorů do ledu. Otužilci zvolili začátečnickou vzdálenost kolem sedmi metrů.

Jaromír Deather Bezruč si plavání pod ledem užil. Nenechal se rozhodit ani špatnou viditelností. Vynořovací otvor trefil až na druhý pokus.Zdroj: se svolením Jaromíra Deathera Bezruče

Za všech okolností na pohodu

„Hoši, plavte za všech okolností na pohodu. Myslete na to, že otvory jsou kousek od sebe a všechno máme pod kontrolou. Kdyby se něco dělo, zaujměte polohu připažit. To je signál pro potápěče, že tě má čapnout za ruku a dopravit do díry v ledu. Stát se může cokoliv, ale nebudeme si jištění komplikovat opaskem, co jezdí na karabině. To by vás jen štvalo a zdržovalo. Lano, které vám pomůže s orientací, ukotvíme na vzdálenější konce díry,“ začal Roman Kudela školením nad nákresy.

Roman Stuchlík a Jaromír Deather Bezruč si zaplavali pod ledem:

Jaromír Deather Bezruč upozornil potápěče, že neovládá elegantní plavecký styl. Takže kdyby pod ledem dělal neobvyklé pohyby, pravděpodobně se nejedná o signál spustit záchrannou akci.

Pod ledem plyne čas jinak

Jaromír Deather Bezruč a Roman Stuchlík už měli za sebou první zkušenosti s pobytem pod ledem. Urazili jen vzdálenost do tří metrů a navíc v mělké vodě s dohledností na dno.

„Jen jsem si zkoušel představit, jaký je to zážitek, když se nemůžeš kdykoliv vynořit. Hlavní poznatek je, že v ledové vodě čas plyne úplně jinak. Když jsem strčil hlavu pod led, měl jsem subjektivně pocit, že jsem tam vydržel půl minuty. Ve skutečnosti to trvalo pár vteřin. Zkušenosti s potápění v teplém bazénu jsou pod ledem k ničemu. Žasnul jsem, jak je to pod ledem neuvěřitelně krásné, jaké tam cítíš tlaky v hlavě a jak tam vnímáš světlo. Vážím si, kolik lidí se tu dnes sešlo kvůli nám, abychom si pod ledem užili pár zajímavých vteřin svého života,“ popsal své dosavadní zkušenosti Jaromír Deather Bezruč.

Něco jako výcvik mariňáků

Důležitým inspiračním zdrojem byl pro bruntálské otužilce také film Napola – Hitlerova elita, ve kterém se mladí nacisté s vymytými mozky chtějí stát elitními vojáky. Mezi extrémními zkouškami je čeká také kultovní scéna s plaváním pod ledem, která skončí tragicky.

„Roman Stuchlík říkal, že se mu promítl celý život, když poprvé strčil hlavu pod led. Já bych dnes chtěl spíš zažít něco z drsného výcviku mariňáků, než nějaké duchovní meditace. Nejsem jogín, spíš mě zajímá ta sportovní stránka věci,“ přemítal Deather, zatímco potápěči natáhli lano mezi dvěma otvory v ledu.

„Když dáme signál, že můžeš začít, neznamená to koukej plavat teď hned. Je to jen na vás, jakým způsobem se rozdýcháš a připravíš,“ vydal poslední pokyny potápěč Roman Kudela, než zmizel pod ledem.

Komplikace: špatná viditelnost

Jako první skočil do vody Roman Stuchlík. Pro všechny bylo překvapením, když se vynořil na druhé straně v poloze na zádech: „Pod ledem je mizerná viditelnost, takže lano mi bylo k ničemu. Raději jsem se obrátil na znak, abych aspoň viděl led zezdola, když směrem ke dnu stejně není vidět vůbec nic. Bylo to super. Dám si to ještě jednou,“ radoval se z prvního plavání Roman Stuchlík.

Také Jaromír Deather Bezruč v kalné vodě ztratil vizuální kontakt s vodícím lanem. Rozhodl se plavat za světlem potápěče kameramana. Podle světla nedokázal rozeznat, jestli má zrovna nad hlavou led nebo otvor. Tak se stalo, že vynořovací otvor v ledu těsně minul. Potápěč ho pohotově nasměroval zpět, takže vše proběhlo v naprostém klidu.

Roman dvakrát, Deather delší trasou

„Roman vypadá jako hrdina protože podplaval led dvakrát a já jako moula, že jsem se netrefil do díry hned na poprvé. Ha ha ha…. Ve vodě jsem nic neviděl, tak jsem plaval za světlem potápěče. Nevěděl jsem, že potápěč se posunul do strany mimo ten vynořovací otvor. Každopádně jsem si to krásně užil. Je to zvláštní pocit plavat v tak hluboké vodě, pod ledem a ještě ve tmě,“ popsal své zážitky Deather, který díky chvilce bloudění aspoň na nádech urazil o něco delší vzdálenost než Roman.

Potápěčům se ještě z vody nechtělo, tak se vydali zkoumat dno lomu, dokud jim zbývá kyslík v lahvích. Otužilci, kteří si na ponory pod led netroufnou, aspoň se dlouhé minuty společně mrzli v díře. Voda měla kolem dvou stupňů a vzduch taky. Foukal vítr, a padaly vločky. Kdo by si pomyslel, že koupání se dá provozovat celoročně.