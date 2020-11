Otužilci na Sádráku v Opavě pozor! Popel z komínů špiní ve vodě plavce i labutě

Kdo se chodí otužovat na opavské Stříbrné jezero, měl by si návštěvu v těchto dnech spíše rozmyslet. Asi by mu to vřele doporučil i plavec, který se na sádrák vypravil v úterý.

Na hladině plaval popel z komínů. | Foto: Deník / VLP Externista