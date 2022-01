Každopádně jde o módní trend, jemuž dost lidí propadne. „Jde o posilování vlastního těla, kdy se zvyšuje imunita organismu a tělo si zlepšuje termoregulaci, čili lépe reaguje na změnu teploty jak v létě, tak v zimě,“ vysvětluje Vladimír Komárek, předseda České otužilecké unie.

Otužilci na Karvinsku

Ten také připomněl dvě základní chyby, kterých se někteří otužilci dopouští a určitě by neměli.

„Skákat do vody po hlavě je nebezpečné, ale ještě horší je položit se po otužování do horké vody ve vaně nebo pod horkou sprchu. Člověk by mohl dostat infarkt,“ upozorňuje na úskalí nováčků Komárek.

Lidé však, zdá se, otužování vlastního těla propadli a prakticky žádný rybník ani řeka nezůstávají této nové vlně ušetřeny.

V našem kraji se už k tradičním podnikům řadí bohumínský Novoroční ponor do Kališova jezera (letos proběhl už poosmé), anebo setkání otužilců na Karvinském moři, kam přijíždějí i polští otužilci.

Otužilci na Opavsku

Kromě toho si otužilci oblíbili i Tříkrálový ponor na Žermanické přehradě, Opavský rampouch na opavském Stříbrném jezeře, takzvaném sádráku, na Bruntálsku se zase otužilečtí nadšenci noří do řeky Opavy při akci Zátorský zmrzlík.

Podle otužilkyně Pavly Fundákové, maminky čtyřleté dcery, lze s otužováním začít v jakémkoliv věku, dokud si člověk myslí, že je zdravý a odolný.

„K ničemu nenabádám, přece jen je to každého zodpovědnost a zatím i svobodné rozhodnutí, ale kdo to vyzkouší, je mu příjemně po těle i po duši. U dětí mohou rodiče začít od útlého dětství, stačí nevrstvit tolik oblečení, nechat občas pocítit mírný diskomfort, omýt vlažnou žínkou, podporovat bosou chůzi v ranní rose či v čerstvě napadaném sněhu. Zvyšuje to odolnost, zejména vůči respiračním onemocněním,“ přidává Fundáková radu začínajícím otužilcům.

Otužilci na Bruntálsku

Otužování je starý a účinný způsob posilování imunitního systému. Otužilí lidé trpí nemocemi méně než ti, kteří se chladu vyhýbají. Okolní viry a bakterie na otužilce obvykle nemají tak velký účinek, a pokud dojde na onemocnění, průběh nemoci je u nich mírnější a nemoc také často rychleji odezní.

„Mnoho lidí zapomíná na svou vnitřní sílu. Schopnost těla přizpůsobit se extrémním teplotám, přirozenému prostředí. Tím, že jsme začali nosit teplé oblečení a regulujeme teplotu doma i v zaměstnání, jsme se připravili o mechanismus přirozené stimulace těla. Vnitřní sílu ale můžeme s trochou trpělivosti znovu obnovit. Pomáhá nám k tomu právě metoda Wim Hof,“ říká jeden ze zastánců této metody Stanislav Petříček. O co jde?

Otužilci na Frýdecko-Místecku

Metoda založená na terapii chladem a správném dýchání. V rámci terapie chladem se v těle snižují záněty a postupně se ztrácí tělesný tuk. To vše usnadňuje zesílení imunitního systému, vede k urovnání správné hladiny hormonů, zlepšuje se kvalita spánku a produkuje se endorfin.

Dýchání podle Wim Hofovy metody zvyšuje energii, snižuje hladinu stresu a zlepšuje imunitní systém. Vědomé dýchání vyžaduje trpělivost a odhodlání, abychom jej správně prováděli. Cílem je zvládnout své tělo, naslouchat mu a následně i zvládnout svou mysl.

Dalším zajímavým způsobem otužování je chození či běhání naboso. Stejně tak jako sprchování ledovou vodou to zpočátku nemusí být vůbec příjemné, ale postupným tréninkem se to dá zvládnout.

Není vůbec špatné se zout a projít se. Určitě se hýbejte, procházejte se, nesmíte zůstat stát na jednom místě! Pohybem dochází ke kratšímu doteku nohy se studeným povrchem a tepelné ztráty nebudou tak velké. Určitě začínejte postupně a v kratších časových intervalech.