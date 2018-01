Outletové centrum: dočasné napojení během stavby

Na staveniště by vozidla mohla přijíždět z kruhové dálniční křižovatky, výjezd by ale zůstal na Hlučínskou ulici.

Velmi důležitá schůzka týkající se obchodního outletového centra v Ostravě-Přívoze se v úterý uskutečnila na ostravském pracovišti Ředitelství silnic a dálnic.

Vše nasvědčuje tomu, že investor bude moci využít příjezdu z nedaleké kruhové křižovatky nad dálnicí D1. Jde však pouze o dočasné řešení platné jen pro dobu výstavby. Povolení se netýká výjezdu vozidel na kruhovou křižovatku. Jedním z důvodů jsou obavy, že by případné nánosy hlíny a bahna z těžké techniky mířící ze staveniště představovaly riziko pro další řidiče.

Výjezd ze staveniště tak zůstane na Hlučínskou ulici. S otevřením outletového centra se počítá letos na podzim. V prostoru mezi řekou Odrou a dálnicí D1 již začaly přípravné zemní práce.

JEDNÁNÍ

Ostravské schůzky se zúčastnili zástupci Ředitelství silnic a dálnic, města Ostravy, investora a Sdružení obcí Hlučínska (SOH). To začalo v posledních týdnech aktivně vstupovat do dění. Zástupci sdružení již dříve neskrývali své obavy z toho, že schválený projekt počítající s jediným napojením z Hlučínské ulice přinese kolaps této frekventované spojnice mezi Opavskem a Ostravou.

Denně po ní projede pětadvacet tisíc vozidel a nápor zákazníků outletového centra by již nemusela zvládnout.

Jak Deníku řekl předseda SOH Herbert Pavera, úterní jednání bylo velmi užitečné. „Jsem moc rád, že město Ostrava i Ředitelství silnic a dálnic jsou vstřícné, stejně jako kraj,“ uvedl Pavera.

Dočasné napojení, o kterém se v úterý diskutovalo, však představuje pouze řešení pro období stavby. „S největší pravděpodobností povolení dostanou a nějakou výjimku tam zatím budou mít. Ale není to připojení trvalé ve smyslu, že by tam po otevření přijížděli zákazníci,“ vysvětlil Pavera.

Jak dodal, snahou je, aby outletové centrum mělo v budoucnu plnohodnotné napojení z dálniční křižovatky. Za této situace by podle představitelů SOH nemusela vzniknout v projektu schválená světelná křižovatka v ulici Hlučínské u mostu přes řeku Odru, která by situaci v Hlučínské ulici výrazně zkomplikovala.

OBCHVAT

Na schůzce se také znovu otevřela otázka obchvatu Hlučínska a jeho napojení na kruhovou křižovatku u outletového centra prostřednictvím dalšího mostu přes řeku Odru. Obchvat ale v současné době nepatří mezi priority a s výstavbou se počítá v horizontu desítek let. Výrazně by však pomohlo i pouhé závěrečné napojení u kruhové křižovatky. „Vypadá to nadějně. Ředitelství silnici a dálnic by část napojení mohlo udělat v horizontu pěti, maximálně deseti let,“ uzavřel Pavera.